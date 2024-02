Desinteresse pela poupança repercute no setor imobiliário

A- A+

As inovações no mercado financeiro, que trouxeram mais facilidade para a diversificação dos investimentos, associadas ao alto endividamento da população, a uma inflação elevada e ao baixo rendimento da poupança, têm contribuído para reduzir o estoque de dinheiro neste tipo de aplicação.

Em 2023, o saldo das cadernetas de poupança caiu pelo terceiro ano consecutivo, com saques superando os depósitos em R$ 87,82 bilhões, segundo o Banco Central (BC). Em 2022, a fuga líquida foi recorde: R$ 103,24 bilhões. Em 2021, os saques na poupança alcançaram R$ 35,4 bilhões, depois que a aplicação atingiu o melhor desempenho da sua história em 2020, com depósitos superiores a R$ 166 bilhões.

A retirada líquida em 2023 foi maior que as registradas em 2015 (R$ 53,57 bilhões) e em 2016 (R$ 40,7 bilhões), anos de forte crise econômica.

O desinteresse pela poupança repercute sobre o mercado imobiliário, que para alguns especialistas, passa por uma mudança estrutural, diante da fuga de investidores.

A poupança é fonte de recursos para financiamentos de imóveis para a classe média através do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) que vem sendo afetado pelos saques sucessivos na caderneta. Os bancos são obrigados a destinar 65% dos depósitos da poupança ao SBPE. Esse sistema cobre até 80% de imóveis de até R$ 1,5 milhão, com juros limitados a 12% ao ano, o teto do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).



Queda nos lançamentos

No ano passado, o número de lançamentos de unidades imobiliárias pelo SBPE caiu entre 20% e 30%, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que sequer tem projeções para essa modalidade em 2024.

Cenário incerto

O cenário fica ainda mais incerto diante das mudanças recentes anunciadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em outros instrumentos usados para financiar projetos imobiliários no país, como os Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) e as Letras Imobiliárias Garantidas (LIG).

Eslovênia

Em março, a embaixadora da Eslovênia, Mateja Kracun, visita o Recife com agenda com a governadora Raquel Lyra e com a vice-prefeita Isabella de Roldão. Ela também participa do Fórum Internacional de Desenvolvimento Econômico do Litoral Norte de Pernambuco, que acontece no dia 21.

EGS pela EY

Pesquisa Global da Ernest & Young, “Global Reporting and Institutional Investor Survey”, revela que 78% dos entrevistados no mundo apontam que os critérios do ESG devem ser aplicados aos negócios, mesmo que haja uma redução nos lucros a curto prazo. Tendo ouvido mais de mil líderes financeiros e 320 investidores, a pesquisa ainda ressalta que 99% dos investidores usam as informações sobre ESG divulgadas pelas empresas como parte de suas decisões de investimento.

BYD

Em janeiro a BYD, que entrou na lista dos 10 carros mais buscados no País com o elétrico Seal (lançado no Brasil em agosto de 2023) e figura na nona posição, de acordo com dados do Webmotors Autoinsights. No top está a Ram Rampage, a picape da Stellantis, que começou a ser produzida em meados do ano passado na sua planta em Goiana (PE). Entre os usados, o Honda Civic prevalece.



