Coluna Movimento Econômico Do abandono ao uso misto: a nova chance do Centro com o FNE Retrofit A nova linha de financiamento do BNB ajudará a destravar os centros históricos decadentes do Nordeste

A Superintendência do Banco do Nordeste em Pernambuco tem hoje três vezes mais propostas de projetos do que capacidade orçamentária para financiá-los. Um cenário bem diferente de 2018, quando o banco não conseguia aplicar todo o recurso disponível do FNE. A mudança veio com a entrada em pautas como infraestrutura urbana, saneamento, energia renovável e logística — temas que, segundo o superintendente Hugo Queiroz, deram visibilidade à missão do banco e qualificaram a demanda.

Agora, um novo campo começa a disputar espaço nesse orçamento: o retrofit — modernização de prédios antigos, preservando suas características arquitetônicas originais. Desde fevereiro, o banco está preparado para financiar esse tipo de transformação nos centros históricos da região.

A linha FNE Retrofit surgiu após decisão do Conselho Deliberativo da Sudene, que autorizou o uso do fundo para financiar moradia e requalificação de prédios em áreas centrais. O crédito permite prazos de até 12 anos, carência de até 4 anos e juros prefixados entre 7% e 10% ao ano, sem IOF — abaixo da média do Minha Casa Minha Vida, hoje entre 9% e 10%.

Para o BNB, mais do que a viabilidade econômica, passa a pesar o impacto regional de cada proposta. Hoje, a discussão orçamentária é menos operacional e mais estratégica, de acordo com Queiroz.

O banco já apoiava projetos de retrofit, como o Moinho Recife. A obra revelou as limitações do modelo anterior, que financiava apenas a parte empresarial. Agora, com a nova linha, o BNB passa a incluir o componente residencial, desde que o projeto não seja exclusivamente habitacional.

Essa mudança abriu um potencial enorme não apenas para a recuperação do centro histórico do Recife — que conta com mais de 500 imóveis com potencial para retrofit —, mas também para sua habitabilidade. Há anos se discute a necessidade de repovoar a área central para estimular seu desenvolvimento, e a nova linha começa a tirar da gaveta os projetos de moradia de uso misto. A cobertura pode chegar a 100% para pequenos empreendimentos e até 80% para médios e grandes.

Embora conte com R$ 5,6 bilhões em orçamento do FNE para Pernambuco, o banco não reserva valores específicos para retrofit. O avanço depende da maturação dos projetos — algo esperado a partir de 2026. Ao colocar o tema em pauta, o BNB cria, finalmente, um ambiente favorável à transformação do Recife Antigo.

Debate sobre retrofit

O retrofit será tema de debate no Moinho Recife, na próxima quinta-feira (10). Participam Ana Paula Vilaça (Recentro), Hugo Queiroz (BNB), Thiago Bezerra (Urbano Vitalino), Raphael Azeredo (BNDES) e Rafael Simões (Ademi-PE). O evento começa às 17h.

Vagas na Stellantis

A Stellantis está com 322 vagas abertas para Jovem Aprendiz. Algumas são para Jaboatão dos Guararapes, voltadas para jovens de 16 a 21 anos. As inscrições podem ser feitas pelo site: programaestelar.com.br

Segurança pública

Caruaru sedia o workshop Sociedade Inteligente e Segura (SIS), destinado a gestores públicos municipais. O evento busca promover soluções inovadoras em segurança por meio de novas tecnologias. Será no auditório da Unifavip, de 9 a 11 de abril, a partir das 8h.

IR no Plaza

O Plaza Shopping recebe o Declare Certo – Imposto de Renda Pessoa Física, do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado. Nos dias 10 e 11 de abril, das 9h às 20h, profissionais de Contabilidade estarão disponíveis para esclarecer gratuitamente dúvidas do público sobre o IR 2025.



