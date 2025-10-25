A- A+

Coluna Movimento Econômico E-commerce avança e empurra Correios para fora do centro da logística nacional Casos como o da Shein, que migrou suas operações de entrega e troca dos Correios para a Jadlog, tornaram-se recorrentes

Sob pressão da transformação digital e do avanço de gigantes do e-commerce, os Correios enfrentam a mais grave crise financeira de sua história. Para tentar reverter o quadro, o governo federal prepara um pacote de reestruturação que inclui a criação de um fundo imobiliário com potencial de transformar R$ 5,5 bilhões em imóveis da estatal em ativos negociáveis. No modelo sale and leaseback, os imóveis serão vendidos ao fundo, mas continuarão sendo utilizados pela empresa mediante pagamento de aluguel. As cotas serão ofertadas no mercado financeiro, permitindo a captação de recursos junto a investidores privados e institucionais, com o objetivo de gerar liquidez sem comprometer as operações da estatal.

Paralelamente, está em negociação um empréstimo emergencial de R$ 20 bilhões, com aval do Tesouro Nacional, destinado à modernização da estrutura, corte de despesas e incentivo à adesão a programas de desligamento voluntário.

A estatal registrou prejuízo de R$ 4,4 bilhões no primeiro semestre de 2025 — o pior resultado em quase uma década, superior à soma de todos os déficits acumulados desde 2016. Parte expressiva da perda é atribuída ao avanço das plataformas de e-commerce, que passaram a operar com redes logísticas próprias, reduzindo a dependência dos Correios.

O cenário se agravou com a aplicação da chamada “taxa das blusinhas” e a posterior autorização para que empresas privadas realizassem entregas de produtos internacionais de pequeno valor — mercado até então dominado pelos Correios. A medida resultou em perda estimada de R$ 2,2 bilhões anuais para a estatal. Casos como o da Shein, que migrou suas operações de entrega e troca para a Jadlog, tornaram-se recorrentes.

A crescente demanda por agilidade e rastreabilidade expôs a defasagem da estrutura pesada e pouco modernizada da empresa, que enfrenta dificuldades para competir em um mercado cada vez mais orientado pela eficiência logística e digitalização.

Fundada em 25 de janeiro de 1663, com a criação da Carga do Correio-Mor das Cartas do Mar no Rio de Janeiro, a empresa construiu uma trajetória como serviço público essencial. Chegou a ser considerada uma das operadoras postais mais confiáveis do mundo e é símbolo de unidade nacional, presente nos 5.570 municípios brasileiros.

O serviço postal também teve papel simbólico na história do país: em 7 de setembro de 1822, foi por meio de uma correspondência entregue por Paulo Emílio Bregaro a D. Pedro I que se consolidou o processo de independência, às margens do riacho do Ipiranga.

Nos últimos anos, porém, os Correios enfrentam sucessivas crises provocadas por decisões administrativas equivocadas, interferência política, fraudes e atrasos em investimentos estratégicos. Com mais de 10 mil unidades operacionais, a estatal precisa se reinventar para sobreviver em um ecossistema dominado por inovação tecnológica e demanda por excelência nos serviços.

Centro comercial em Goiana

O prefeito Marcílio Régio mantém tratativas com o empresário Celso Muniz — proprietário dos shoppings Boa Vista, Patteo Olinda e ETC — para a implantação de um novo centro comercial em Goiana, às margens da BR-101.

Reconhecimento jurídico

O escritório Da Fonte Advogados foi listado entre as Leading Firms do Recife pelo The Legal 500 Latin America e aparece na Leaders League 2026 pelas práticas de Corporate/Commercial e Tax.

Aeroporto do Recife

Na próxima segunda-feira, a Aena lança o Terminal Intermodal e o Plano de Desenvolvimento Imobiliário do Aeroporto Internacional do Recife.

Ecoponto para guarda-chuvas

O Plaza Shopping instalou um Ecoponto no piso E1 do Edifício Garagem para coleta de guarda-chuvas quebrados. A iniciativa é realizada em parceria com a RODA, entidade que atua com reaproveitamento criativo de materiais.

Lançamento de livro

No dia 28 de outubro, o empreendedor social Fábio Silva lança o livro ZERO, às 18h, na Casa Zero (Recife Antigo). A obra propõe um recomeço baseado em empreendedorismo e inovação social.

Agro nordestino

A Masterboi reforça sua atuação no agronegócio do Nordeste com participação confirmada na Expoagro Alagoas, no 3º Leilão Matrizes Santa Fé (PE) e na ExpoCariri 2025. A Expoagro, que celebra 75 anos, é considerada a maior vitrine do setor no Norte e Nordeste.

Lançamento do Boticário

O Boticário apresenta a nova linha Nativa Spa Orquídea Lumière, com foco em cuidados corporais. O diferencial está no ativo exclusivo da quinoa, que promete estimular a produção de colágeno em até 77%.

Veja também:

Correios negociam empréstimo de R$ 20 bilhões para equilibrar contas

Gigantes do marketplace têm um novo concorrente: os Correios

Aneel amplia direitos do consumidor em situações de emergência por eventos climáticos

Veja também