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Movimento Econômico É hora de superar a polarização para planejar o futuro Seria possível que o próximo presidente eleito governasse o Brasil para além de sua base eleitoral, encerrando esse ciclo nefasto que dividiu a sociedade?

“A política é a arte do possível.” A frase foi dita por Otto von Bismarck, nos idos de 1867. A declaração do estadista prussiano permanece atual nestes tempos de polarização política. Seria possível que o próximo presidente eleito governasse o Brasil para além de sua base eleitoral, encerrasse esse ciclo nefasto que dividiu a sociedade e conduzisse o país na direção do que realmente importa?

Há muito a fazer. A começar pela reforma política. A imoralidade dos fundos partidário e eleitoral precisa entrar em discussão. Em 2026, o financiamento público dos partidos políticos e das campanhas eleitorais somou R$ 6,39 bilhões. O valor equivale a mais de duas vezes o limite anual de pagamento de despesas discricionárias custeadas com recursos do Tesouro Nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, estimado em R$ 2,93 bilhões.

A reforma administrativa é outra pauta que permanece estagnada. Além dela, é necessário avançar na implementação do novo sistema tributário, regulamentado pela Lei Complementar nº 227, de janeiro de 2026, que instituiu o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. E, como muitos esperam, a discussão sobre a reforma do Judiciário também precisa entrar na pauta, com foco nos supersalários e na definição de prazos para os mandatos.

O corte de gastos é outro ponto fundamental. Uma trajetória fiscal confiável pode favorecer as expectativas de controle da inflação e reduzir os prêmios de risco, criando condições para juros menores.

O planejamento de longo prazo é outro ponto estruturante. Sua ausência provoca problemas como o curtailment, que restringe a geração de energia e impede o pleno aproveitamento da capacidade instalada. O governo permitiu a expansão da geração, inclusive por consumidores que produzem a própria energia, sem garantir investimentos suficientes em transmissão e distribuição. Não faz sentido estimular a geração de energia para depois interrompê-la por falta de capacidade de escoamento.

A falta de planejamento também se reflete na precariedade da infraestrutura ferroviária. Segundo estudo da Infra S.A., publicado em dezembro de 2025, o Brasil ficou em último lugar entre os dez países analisados no indicador de densidade ferroviária.

Enquanto a Índia possui 33,04 quilômetros de ferrovias por mil quilômetros quadrados de território, os Estados Unidos registram 29,74 quilômetros; a China, 14,73 quilômetros; e a Rússia, 5,03 quilômetros. O Brasil, com apenas 3,62 quilômetros, apresenta o menor índice todos os países.

Mas há um tema que precisa entrar nessa pauta com urgência: a educação. Elevar o nível de escolaridade e a capacidade de discernimento da população brasileira talvez seja o maior desafio estrutural para que o Brasil amplie sua capacidade produtiva, participe das transformações tecnológicas e dispute oportunidades em condições mais próximas das grandes economias globais.

Essa transformação também é fundamental para ampliar a geração de renda por meio do empreendedorismo. Qualificação, gestão, tecnologia e acesso a mercados ampliam as possibilidades de agregar valor a produtos e serviços. Uma política de inclusão produtiva precisa ajudar o pequeno empreendedor a fortalecer sua capacidade de competir.

A inteligência artificial pode contribuir com todos esses processos. Mas não podemos ficar limitados a ampliar os benefícios da tecnologia para empresas, trabalhadores, serviços públicos e seus usuários. É preciso também posicionar o país como uma nação que faz da inteligência artificial um instrumento estrutural de seu desenvolvimento. A questão é se vamos sair da era da polarização para entrar, de fato, na era do planejamento.

Homenagem na Câmara do Recife

A Insight Feiras & Negócios e a Multimodal Nordeste serão homenageadas em sessão solene na Câmara Municipal do Recife, na próxima terça-feira (13), às 18h, por iniciativa do vereador Felipe Francismar. O reconhecimento destaca a contribuição das duas empresas para a economia da capital e sua consolidação como polo de negócios do Nordeste.

Previdência

A Paraíba registrou crescimento de 162% nos prêmios do Prev Jovem Bradesco, plano de previdência para crianças e jovens de até 24 anos, no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. A base de contratantes também avançou cerca de 3,5%.

Francis Gastronomia celebra 10 anos

O empresário Wagner Francis comemora os 10 anos do Francis Gastronomia no próximo dia 15 de outubro, às 19h, no Instituto Ricardo Brennand, no Recife. A celebração reunirá representantes dos setores empresarial, gastronômico e de eventos, além de convidados da sociedade pernambucana, para marcar uma década de atuação da empresa.

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