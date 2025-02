Economia, fé e política: os desafios de Lula rumo a 2026

A- A+

Em sua carta de janeiro, endereçada aos investidores, a gestora carioca Mar Asset Management analisa o impacto da política fiscal do governo brasileiro e suas consequências na economia e na popularidade presidencial. O estudo pode ajudar a explicar a desidratação na popularidade do presidente Lula e aponta para um cenário eleitoral difícil para o PT em 2026.

Desde sua reeleição, Lula vem apostando em um modelo expansionista de política fiscal, revogando o teto de gastos e ampliando investimentos públicos para estimular o crescimento e sustentar sua base política, diz a gestora, sugerindo que essa abordagem está chegando ao seu limite.

O uso excessivo da política fiscal pode levar a cenários de estagflação, como ocorreu nos Estados Unidos na década de 1970. O uso de gastos públicos para impulsionar a economia resultou em inflação persistente e baixo crescimento. Paul Volcker, então presidente do Federal Reserve, teve que elevar os juros de maneira agressiva para controlar os preços.

O paper da asset carioca ressalta que o ativismo fiscal sempre predominou no Brasil, sendo usado não apenas para suavizar crises, mas também como ferramenta política para sustentar a popularidade presidencial. A crise fiscal do governo Dilma Rousseff demonstrou claramente os riscos desse caminho, levando à criação de um teto de gastos em 2016 e à maior independência do Banco Central.

Contudo, a pandemia da Covid-19 trouxe de volta o protagonismo da política fiscal, tanto no Brasil quanto globalmente. Mas, enquanto diversos países ajustaram seus gastos após a crise sanitária, o governo brasileiro optou por manter uma postura expansionista com a PEC da Transição.

Assim, nos últimos dois anos, a política fiscal obteve os resultados esperados, com crescimento do PIB, redução do desemprego a mínimos históricos e inflação baixa. No entanto, apesar desse cenário econômico favorável, o impacto positivo sobre a popularidade do presidente Lula foi menor do que o esperado.

Agora, o governo enfrenta dois desafios significativos. O primeiro é conjuntural, pois o ciclo econômico do atual mandato pode ter atingido seu pico. O segundo é estrutural, já que, mesmo com o sucesso fiscal, a aprovação presidencial continua baixa, semelhante à registrada por Bolsonaro no mesmo período de governo. Além disso, não há mais espaço para manter a política fiscal expansionista nos próximos anos, limitando as opções para uma recuperação da popularidade.

A Mar Asset prevê que, com o BC elevando juros, em 2026 o Brasil pode enfrentar um período de contração econômica, com aumento do desemprego e redução do ritmo de crescimento. Essa conjuntura torna o cenário político mais incerto, especialmente num momento em que a influência evangélica é crescente.

A mudança no perfil do eleitorado brasileiro tem reduzido a relação entre economia e popularidade governamental. Um dos fatores para essa guinada política é a disseminação da Teologia da Prosperidade, que reforça a ideia de meritocracia religiosa, onde o sucesso financeiro é visto como resultado da fé e do esforço pessoal.

Com isso, a base evangélica se torna menos receptiva a propostas de ampliação de programas sociais e a discursos que enfatizam o Estado como garantidor do bem-estar coletivo. Essa mudança pode reconfigurar o debate econômico no Brasil nos próximos anos.

Ademi e CPRH

A Ademi-PE realiza hoje (18) almoço com associados e recebe o presidente da CPRH, José de Anchieta, para apresentar as realizações e perspectivas do órgão para 2025.

Pernambuco Export

O diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot, abrirá o fórum Pernambuco Export, no próximo dia 20, na Fiepe. A programação inclui visitas técnicas aos portos de Suape, Recife e ao Porto Digital.

Estágio na Amarante

A Amarante, gestora dos resorts Salinas e Japaratinga, abriu seleção para estagiários. Inscrições disponíveis no site da empresa.

Plano de Voo 2025

A Amcham Brasil realiza hoje, às 19h, o evento “Plano de Voo 2025” no Cais Rooftop Lounge Bar. Economistas e líderes discutirão crescimento econômico, riscos fiscais e cenário geopolítico do Brasil.

