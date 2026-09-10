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Coluna Movimento Econômico Efeito das canetas emagrecedoras chega aos processos de recuperação judicial A disseminação de medicamentos da classe dos GLP-1 está alterando não apenas o quanto seus usuários comem, mas também os gastos com alimentação fora de casa



Após aparecerem na contabilidade dos bares e restaurantes, as canetas emagrecedoras começam a figurar até nos processos de recuperação judicial do setor. No Ceará, o grupo Turatti, que reúne cervejarias e restaurantes em Fortaleza, teve o pedido de recuperação aprovado pela Justiça, com dívidas superiores a R$ 12 milhões. Entre os fatores apresentados pela empresa para explicar o desequilíbrio financeiro estão as mudanças de hábitos no pós-pandemia, a retração do consumo presencial e o avanço das canetas emagrecedoras.

A disseminação de medicamentos da classe dos GLP-1, como semaglutida e tirzepatida, está alterando não apenas o quanto seus usuários comem, mas também os gastos com alimentação fora de casa.

A decisão judicial sobre o Turatti menciona a redução do apetite e do consumo de bebidas alcoólicas associada aos medicamentos, além da tendência de menor consumo de álcool pelas gerações mais jovens.

O argumento do Turatti encontra respaldo em pesquisas recentes sobre o comportamento do consumidor, embora não seja possível atribuir às canetas, isoladamente, a situação financeira da companhia.

Levantamento da NielsenIQ divulgado em abril deste ano mostrou que os medicamentos haviam chegado a cerca de 5% dos lares brasileiros pesquisados, mas provocavam mudanças relevantes entre seus usuários. Depois do início do tratamento, 62,3% disseram ter reduzido os gastos com saídas a bares, e 54,9% afirmaram gastar menos com restaurantes.

Há dois possíveis efeitos sobre o orçamento. O primeiro é fisiológico: medicamentos GLP-1 aumentam a saciedade e reduzem o apetite. O segundo é financeiro: como o tratamento ainda representa uma despesa elevada para muitas famílias, outros gastos podem ser comprimidos. Na pesquisa da NielsenIQ, 62,2% dos usuários afirmaram ter despriorizado despesas para bancar o medicamento.

Os próprios restaurantes começam a perceber a transformação. Pesquisa divulgada pela Abrasel em julho último mostrou que 61% dos empresários consultados identificaram mudanças de comportamento relacionadas às canetas. Entre os que notaram efeitos, 64% observaram maior procura por porções menores e 65%, redução no consumo de sobremesas.

Outro levantamento, da consultoria Galunion, encontrou alterações ainda mais amplas. Entre consumidores que usam ou já utilizaram GLP-1, 91% disseram ter modificado algum hábito ao comer fora. Pedir porções menores, evitar alimentos muito gordurosos, procurar pratos mais leves, reduzir o consumo de doces e priorizar proteínas estão entre as principais mudanças.

Para bares e cervejarias, existe um componente adicional. Estudos científicos vêm investigando a relação entre os medicamentos e o consumo de álcool. Um ensaio clínico publicado no JAMA Psychiatry encontrou redução do desejo e de algumas medidas de consumo de álcool entre participantes tratados com semaglutida. A dimensão desse efeito na população em geral, contudo, ainda está sendo estudada.

Isso pode tornar alguns modelos de negócio mais expostos do que outros, como é o caso dos estabelecimentos que oferecem rodízio de pratos e clones de bebidas.

Com a expansão dos GLP-1 e a chegada de alternativas mais acessíveis, o impacto pode deixar de ser restrito a uma pequena parcela dos consumidores. Há, inclusive, candidatos às próximas eleições que incluíram em seus programas propostas para tornar essas canetas mais acessíveis à população em geral.

A pergunta para bares e restaurantes talvez não seja apenas se haverá menos gente ocupando as mesas. Pode ser outra, mais difícil de perceber à primeira vista: como adaptar o negócio aos novos hábitos de consumo.

Suplementos

A NutriGen Clinic, empresa pernambucana especializada em medicina de precisão e genética nutricional, amplia sua atuação para além dos consultórios. A empresa lançou a NutriGen Daily, marca própria de suplementos, com dois produtos iniciais: Sugar Balance e Digest Flow. A nova frente transforma parte da expertise da clínica em nutrição e saúde personalizada em produtos voltados ao consumo recorrente.

Atraso na entrega de imóvel

O STJ analisa nesta quarta-feira (9) se o atraso na entrega de imóvel comprado na planta pode gerar indenização por danos morais. A Segunda Seção discute divergência entre a Terceira e a Quarta Turma sobre o tema. O processo teve origem em ação que também pediu devolução da corretagem e pagamento de lucros cessantes. O julgamento pode interessar tanto aos consumidores quanto ao mercado imobiliário.

Coworking

O Hub Plural inaugura uma nova unidade no Espinheiro no próximo dia 17 de setembro. A unidade ficará na Av. Gov. Agamenon Magalhães. O novo espaço é uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Avesta e contou com investimentos de R$ 5,8 milhões.

Zona Oeste

A Life Empreendimentos, marca do Grupo Exata Engenharia, acaba de lançar seu novo projeto residencial no Recife. Trata-se do Caxangá Life Club, que chega para reforçar a presença da construtora no segmento de habitação acessível com infraestrutura de clube na Zona Oeste recifense.

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