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Coluna Movimento Econômico Eficiência logística coloca Nordeste no centro das operações Estudos da Elgin e FTLOG mostram os ganhos com a implantação de centros de distribuição no Nordeste

Levantamento recente da Elgin, com base nas vendas de 2025 no Nordeste, revela mais do que padrões de reposição de estoque. Os dados funcionam como um retrato do estágio econômico de cada estado e ajudam a explicar por que a empresa decidiu instalar em Pernambuco seu centro de distribuição.

O CD da Elgin, inaugurado em dezembro passado, tem 15,1 mil m², capacidade para mais de 18 mil posições-palete e localização estratégica próxima ao Porto de Suape e à BR-101. A empresa projeta dobrar o crescimento regional até o final de 2026 e reduzir em até 10 dias o prazo de entrega ao varejo nordestino.

Os dados apontam que, em Pernambuco e no Maranhão, as vendas de lâmpadas LED são mais concentradas, com destaque para modelos de maior potência, como bulbos e tubulares, sugerindo uso intensivo no comércio e em atividades produtivas.

No Ceará e na Paraíba, disjuntores ganham espaço, indicando avanço da construção. Na Bahia, pilhas competem com lâmpadas e a fibra óptica sinaliza expansão digital. Em Alagoas, luminárias LED e fibra refletem modernização da iluminação e da conectividade.

Já Rio Grande do Norte, Piauí e Sergipe mantêm um padrão mais concentrado no consumo básico, com predominância de lâmpadas LED e pilhas alcalinas.

Esse conjunto de dados revela mais do que hábitos de consumo. Ele mostra um mercado com escala, recorrência e, em alguns estados, com sinais claros de dinamismo econômico. E é exatamente essa escala — distribuída, mas consistente — que sustenta decisões estruturais de logística.

Nesse contexto, a instalação de um centro de distribuição no Nordeste deixa de ser apenas uma escolha operacional e passa a ser uma resposta direta ao comportamento do mercado. Estar próximo de um consumo pulverizado, porém volumoso, reduz custos, melhora prazos e aumenta a competitividade, conforme o diretor executivo da Elgin, Marcel Serafim.

Outro estudo conduzido por Felipe Trigueiro, CEO da FTLOG, se encaixa perfeitamente neste contexto. Ao comparar a operação tradicional, baseada em São Paulo, com a instalação de um CD no Nordeste, os números mostram uma mudança estrutural na eficiência da operação. O custo logístico no e-commerce pode cair mais de 60% por pedido, enquanto no B2B a redução gira em torno de 25% por pallet.

O prazo de entrega, que hoje pode chegar a 10 ou 12 dias, recua para até dois dias — ou mesmo para entrega no mesmo dia em regiões metropolitanas. Esse encurtamento impacta diretamente a receita, ao reduzir devoluções, reclamações e abandono de carrinho.

Há ainda o efeito tributário. O DIFAL, que pode representar cerca de R$ 84 mil mensais em operações interestaduais, praticamente desaparece com a regionalização, tornando o centro de distribuição viável mesmo antes dos ganhos logísticos.

Com isso, o retorno financeiro se acelera: o payback estimado é inferior a quatro meses, com ROI acima de 280% ao ano e economia superior a R$ 1,6 milhão em um cenário base.

Muitas empresas estão percebendo isso. Matéria recente publicada no Movimento Econômico mostrou que o mercado de condomínios logísticos no Brasil atravessa uma transformação técnica profunda, e o Nordeste emergiu como um dos protagonistas centrais dessa evolução.

De acordo com relatório da Newmark do quarto trimestre de 2025, a região não apenas expandiu seu estoque físico, mas elevou drasticamente o padrão das construções. Esse movimento colocou estados como Pernambuco no topo do ranking de qualidade nacional, ao lado de potências históricas como São Paulo e Minas Gerais.



ACLF

A ACLF consolidou sua liderança no mercado imobiliário ao ser premiada como a principal cooperada de 2025 pela Cooperativa da Construção de Pernambuco (CCPE). Com aporte de R$ 16,6 milhões, a construtora encabeçou o ranking de investimentos da cooperativa, seguida por Viana e Moura (R$ 6 mi), VL Construtora (R$ 4,2 mi), Tenório Simões (R$ 3,5 mi) e Fama (R$ 3,2 mi).

Paixão

A Tambaú Alimentos patrocina pela quarta vez a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, no Agreste de Pernambuco. Outra marca que será vista por lá é a Natto, com campanha desenvolvida pela Agência Match. O evento, que reúne mais de 8 mil visitantes por dia, segue até o próximo domingo.

MeMkaer

A Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, em parceria com o Instituto MeMaker, está com inscrições abertas para o curso gratuito Expressão Criativa, Tecnologia e Empreendedorismo. A formação oferece 25 vagas para jovens de 16 a 24 anos e será realizada no Compaz Leda Alves, no bairro do Pina, a partir da segunda-feira, 6 de abril, às 18h30.

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