Eletrobras tem lucro 16% maior no segundo trimestre deste ano

A- A+

A Eletrobras apresentou lucro líquido de R$ 1,6 bilhão no segundo trimestre de 2023. Este resultado foi 16% superior ao lucro líquido de R$ 1,4 bilhão obtido no segundo trimestre de 2022. O Ebitda – sigla que significa “Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização” – ficou em R$ 6,5 bilhões no segundo trimestre de 2023, sendo 59% maior que o Ebitda de R$ 4,1 bilhões no mesmo período de 2022. A Eletrobras passou por um processo de privatização e é dona de empresas importantes do setor elétrico, como a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).

“O aumento expressivo do Ebitda IFRS foi influenciado, principalmente, pelo crescimento das receitas, em particular de geração, superior ao aumento das despesas e custos, e pela consolidação da Santo Antônio Energia, bem como pelas reversões de provisões operacionais, com destaque para reversão de contingências no valor de R$ 1,6 bilhão”, explica a vice-presidente executiva Financeira e de Relações com Investidores, Elvira Presta.

Entre outros indicadores positivos, a Eletrobras registrou aumento de 4% da Receita Operacional Líquida

Foto: Larry W. Smith/EPA/EFE

Receita operacional líquida

A Eletrobras também registrou aumento da Receita Operacional Líquida, que saiu de R$ 8,8 bilhões em igual período no ano passado para R$ 9,2 bilhões no segundo trimestre deste ano. Houve um aumento de 4%, influenciado pelo incremento das receitas de geração, que é a produção de energia. A companhia também recebe receitas das linhas de transmissão que opera.

O presidente da companhia, Wilson Ferreira Junior, afirma que a empresa também teve outras conquistas neste segundo trimestre deste ano. “Fomos vencedores do lote 4 do Leilão de Transmissão 001/2023, marcando a retomada da nossa capacidade de investimento. Também lançamos nosso plano de demissão voluntária que atraiu 1.475 inscritos, com uma economia anual adicional estimada em R$ 688 milhões. Esperamos, com este robusto conjunto de ações de transformação, resultados cada vez mais significativos, com disciplina financeira, eficiência operacional e compromisso Net Zero de redução de emissões”, comenta.

Conferência de resultados

Mais detalhes sobre os números da empresa serão divulgados nesta quarta-feira (9) numa conferência de resultados do trimestre com acionistas, analistas e o mercado em geral, às 14h30min. Clique aqui para acesso. Na sequência, será realizada coletiva exclusivamente para a imprensa.

A Eletrobras é uma das principais empresas do setor elétrico do Brasil.

Veja também

Indústria Produção da indústria recua em Pernambuco e Ceará em junho