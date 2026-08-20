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Coluna Movimento Econômico Em dois anos, oito redes renegociam R$ 68 bilhões em dívidas Em um ambiente de capital mais caro, as empresas do varejo devem priorizar a rentabilidade antes de buscar aumento de escala

Em cerca de dois anos, pelo menos oito grandes redes brasileiras recorreram a processos de recuperação judicial ou extrajudicial para renegociar aproximadamente R$ 68 bilhões em dívidas. A lista inclui empresas como Americanas, Dia, Polishop, Marabraz e Casas Bahia, mostrando que as dificuldades financeiras atingem diferentes segmentos do varejo, embora o consumo no país continue registrando crescimento.

O caso mais recente é o das Casas Bahia, cuja recuperação judicial envolve R$ 17,3 bilhões em obrigações. No segundo trimestre de 2026, o grupo registrou prejuízo de R$ 10,1 bilhões, patrimônio líquido negativo de R$ 8,1 bilhões e anunciou o fechamento de 298 lojas. Ontem, a Justiça do Trabalho determinou o restabelecimento provisório dos vínculos de funcionários demitidos coletivamente.

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A pressão financeira tem se manifestado de maneira mais intensa em segmentos de bens duráveis, como móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, nos quais as vendas dependem mais da disponibilidade e do custo do crédito.

Para Paulo Brenha, especialista em varejo e autor de Varejo com propósito e resultado, o cenário mostra que tamanho, volume de vendas e expansão não garantem, por si sós, equilíbrio financeiro. Uma empresa pode vender muito, apresentar lucro e, ainda assim, estar financeiramente sufocada.

O especialista entende que não estamos diante de um colapso do consumo, mas do fim de um modelo que crescia impulsionado por crédito e escala, e não por margem.

Os juros elevados ampliam essa pressão. Com a Selic em 14% ao ano, o financiamento ficou mais caro tanto para as empresas quanto para os consumidores. Em julho, o endividamento das famílias alcançou 82%, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), enquanto 29,5% da renda familiar estava comprometida com dívidas.

Quando quase um terço da renda familiar está comprometido com dívidas, o varejista passa a competir com a fatura do cartão. Em um ambiente de capital mais caro, as empresas devem priorizar a rentabilidade antes de buscar aumento de escala.

“Nenhuma empresa quebra da noite para o dia. Ela quebra devagar, tomando decisões que parecem corretas isoladamente: dar mais prazo, cobrir o preço do concorrente, abrir mais uma loja, alongar mais uma dívida. O caso das Casas Bahia é grande demais para ser ignorado e didático demais para ser desperdiçado”, analisa Brenha.

Suape

O Complexo de Suape obteve decisão favorável na Justiça em uma ação relacionada ao recolhimento de PIS e Cofins. A Justiça reconheceu a imunidade recíproca de Suape em relação a impostos, por prestar serviço público portuário. Em sentença proferida em 6 de agosto, o Judiciário atestou o direito da empresa pública estadual de recolher as contribuições exclusivamente pelo regime cumulativo, que possui alíquotas nominais menores, e determinou a restituição dos valores pagos a maior nos últimos cinco anos. A sentença não definiu o valor a ser restituído. Fontes ouvidas pelo Movimento Econômico estimam que o reembolso possa alcançar R$ 200 milhões.

Pizzas em foco

No dia 25 de agosto, o Recife será sede da primeira edição nordestina do Pizza Masters, evento que deve reunir mais de 400 empresários e gestores no Centro de Convenções de Pernambuco, com foco em estratégias para tornar as operações mais eficientes e competitivas. Os empreendedores terão, no evento, uma programação voltada à gestão financeira, ao marketing, ao delivery, à liderança, à operação e às estratégias de expansão.

ESG

Sebrae/PE realiza, nos dias 27 e 28 de agosto, o Conexão ESG – Impacto que constrói futuros, evento que vai discutir como as práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) impulsionam a competitividade, a inovação e o desenvolvimento sustentável dos negócios. Entre os palestrantes estão Marcos Pinheiro, Marcus Nakagawa e André Carvalhal. As inscrições gratuitas podem ser feitas on-line, na Loja do Sebrae.

Varejo

Apesar das dificuldades enfrentadas por grandes redes varejistas, os indicadores mostram que o varejo brasileiro, de forma geral, continua em expansão. Segundo o IBGE, o volume de vendas do varejo restrito cresceu 2,9% em junho de 2026, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, e acumula avanço de 1,9% no ano.

Torresmofest no Guararapes

Depois do resultado positivo da primeira edição, o Torresmofest retorna ao Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, entre os dias 3 e 7 de setembro. O festival será realizado no estacionamento em frente à Portaria A. A direção do shopping espera reforço nas vendas e aumento do tempo de permanência dos consumidores no mall.

Jornal Nacional

Com a proximidade das eleições, o Jornal Nacional prepara uma série especial que coloca o eleitor no centro do debate democrático. Renata Vasconcellos e César Tralli deixam o estúdio do telejornal para percorrer diferentes regiões do país com o projeto “JN nas Ruas – Brasil que ensina”. A conversa com eleitores do Recife vai ao ar nesta quinta-feira.

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