Em Pernambuco, jogos de apostas on-line esperam dobrar faturamento todo ano

Os sites de jogos de apostas on-line de Pernambuco esperam dobrar o faturamento anualmente de 2023 a 2027. E, ao contrário do que muitos podem pensar, há empresários do setor animados não apenas com o cenário internacional promissor, mas também com o avanço da regulação, por meio da MP do Mercado das Bets, editada em julho passado.

A medida provisória nº 1.182 (25/7/2023) instituiu a obrigatoriedade de autorização pelo Ministério da Fazenda, para os sites do setor, e definiu a taxação das casas de apostas on-line em 18%, além da cobrança de Imposto de Renda sobre os prêmios acima da faixa de isenção, de R$ 2.112,00, em 2023.

Além disso, criou mecanismos para evitar a manipulação de jogos, esquema criminoso liderado por grandes apostadores e que gerou até uma CPI no Congresso Nacional.

Jogos de aposta on-line esperam goleada do setor nos próximos cinco anos

O otimismo dos empresários locais se insere num contexto de crescimento dos sites de jogos de apostas on-line em várias regiões do mundo. Na Ásia, por exemplo, as projeções indicam que esse mercado deve se expandir 7,36%, de 2023 a 2027.

Na África e América Latina, que abriga servidores desses sites em Curaçau, a perspectiva também é de incrementar a base de jogadores e, claro, o faturamento. No Brasil, de acordo com portal MKT Esportivo, o setor faturou R$ 7 bilhões em 2020 e tem estimativa de movimentar, este ano, R$ 12 bilhões, um salto de 71% em três anos.

Jogos de apostas on-line: Oxe Bet amplia base de usuários em 71%

A pernambucana Oxe Bet, que está no mercado há dois anos, vem registrando desempenho turbinado nesse panorama. A expectativa do CEO Nilton Farias é dobrar o faturamento ano a ano, de agora até 2027.

O número de usuários na base da empresa pulou de 40 mil em 2022 para 125 mil em agosto deste ano. Nilton Farias quer atingir 250 mil jogadores até dezembro próximo e bater 1 milhão daqui a quatro anos.

“É um setor que vem crescendo de forma exponencial. O avanço da regulamentação só ajuda, pois gera mais segurança entre os apostadores e a taxação faz com que as empresas contribuam para o país, trazendo mais credibilidade”, avalia.

O empresário acredita que a regulação crescente vai ajudar num processo de “seleção natural” e vê essa tendência como benéfica.

“Hoje, todo o dia surge uma bet nova. Isso é normal num segmento novo e com muitas oportunidades. Mas haverá uma saturação, como acontece em outros setores da economia. Nessa concorrência, vão sobreviver as empresas com sustentabilidade financeira e que ofereçam o melhor para o cliente, principalmente os bônus mais atrativos. A regulação vai favorecer essa seletividade”, analisa.

Investimento em marketing é vital para os jogos de apostas on-line

Sobre o sucesso no negócio, o presidente afirma que uma das estratégias fundamentais é o investimento em marketing.

“No passado, fizemos ativação de marca em estádios, nos jogos de futebol, por exemplo. Mas, depois, optamos pelo digital. Estamos reinvestindo 70% a 80% do lucro líquido em marketing na internet. Trabalhamos fortemente o tráfego pago, por meio de anúncios, uma rede de afiliados (que ganham remuneração sobre as apostas que conseguem vender) e parcerias com influenciadores digitais relevantes para o nicho de apostadores”, detalha.

Sites de jogos de apostas on-line comemoram fim da manipulação

A respeito da crise provocada pelo escândalo da manipulação de jogos no futebol, Nilton Farias comemora os resultados gerados pelo trabalho da CPI presidida pelo deputado federal Júlio Arcoverde (PP-PI) e relatada pelo pernambucano Felipe Carreras (PSB).

“O esquema, além de criar um clima de desconfiança em torno da atividade e exposição negativa, vinha trazendo um grande prejuízo financeiro para os sites”, afirma. Esses grupos, liderados por empresários, “compravam” o placar dos jogos por meio de pagamentos a árbitros, jogadores e dirigentes de clubes e, com isso, ganhavam milhões em apostas.

Felipe Bandeira, CEO da MC Games, preferia um projeto de lei, mas elogia avanços trazidos pela MP do Mercado das Bets/Foto: MC Games (Divulgação)

MC Games registra crescimento de 60% no número de acessos em um mês

Outro site de Pernambuco com performance de campeão é o MC Games, que está há apenas quatro meses nesse mercado, mas traz no DNA a história do Grupo Monte Carlo’s, que atua na área de apostas tradicionais e entretenimento há 26 anos.

A casa, que segue a fórmula do segmento - cassino ao vivo e esportes - registrou um crescimento no número de acessos de 60% entre julho e agosto. Os apostadores são principalmente de Recife, Caruaru e Petrolina, mas a empresa também tem usuários em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

O CEO Felipe Bandeira tem uma expectativa alta para o desempenho da MC Games. “As projeções para o ano de 2024 apontam um incremento da receita em torno de 570% e um aumento na base de usuários perto da casa dos 300%, tendo em vista o investimento que estamos fazendo, especialmente em outras regiões”, explica.

Novidades para o usuário são essenciais na sobrevivência dos jogos de apostas on-line

Sobre a visão de negócio, o empresário afirma que “o mercado de apostas on-line está atraindo um grande público, por isso é muito importante, para as empresas, inovar e investir na manutenção dessa curva de ascensão”.

“Lançar novidades para o nosso cliente é uma forma interessante de movimentar o setor. Vamos promover em breve, um grupo VIP, formado pelos 50 apostadores mais engajados na plataforma. Eles receberão, entre outras vantagens, kits exclusivos, atendimento personalizado e benefícios de bonificação”, revela.

Em relação à regulamentação, o empresário aprova os avanços, especialmente o combate à manipulação de partidas e a tributação, embora defendesse um projeto de lei, no lugar de uma MP, e uma alíquota menor, de 16%.

“Esses detalhes não comprometem o passo que foi dado. Entendemos que a medida provisória vai ajudar a evitar fraudes e atende a uma demanda da sociedade e de todo nosso mercado, incluindo das casas de apostas on-line. Além disso, visa incentivar políticas antivício, com as quais concordamos e já adotamos em nossa plataforma desde a inauguração”, ressalta.

“Quanto à destinação da arrecadação do setor, somos favoráveis a que sejam priorizadas as áreas de educação, incentivo aos esportes e segurança pública”, conclui.

