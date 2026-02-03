Em ritmo asiático, empregos em tecnologia disparam 15,8% no Recife

A- A+

O desempenho do Recife na geração de empregos em tecnologia da informação (TIC) em 2025 foi simplesmente impressionante. Enquanto o Brasil registrou um crescimento médio de 3,62% nos empregos formais no setor, a capital pernambucana avançou 15,8% — um ritmo que só encontra paralelo nos padrões de expansão asiática.

Esse crescimento acelerado é atribuído, de forma direta, ao Porto Digital. Considerado como o maior parque tecnológicos a céu aberto da América Latina, o ecossistema localizado no coração do Recife já reúne mais de 20 mil profissionais e movimentou R$ 6,2 bilhões em 2024, alta de 14% em relação ao ano anterior. Em termos de dinamismo econômico, o Porto Digital se consolida como uma espécie de “Embraer da computação brasileira”, com forte capacidade de inovação e atração de investimentos.

Segundo dados do CAGED, em outubro, quase um quarto das vagas formais criadas no setor de TIC em todo o país foram geradas no Recife. Foram 421 novos postos com carteira assinada, representando 23% do saldo nacional, que foi de 1.835 vagas. Pernambuco, por sua vez, contabilizou 426 novos empregos líquidos no setor, com um avanço de 3,15% no mês e 13,2% na comparação anual.

De acordo com Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, o bom resultado é consequência direta de políticas públicas consistentes e da consolidação de uma cultura de formação técnica e atração de negócios. A expansão do parque para o interior, com polos em Caruaru e Petrolina, deve ampliar ainda mais o alcance e a capilaridade do modelo.

Na contramão da retração em centros tradicionais como Rio de Janeiro, que teve recuo de 2,31% em TIC, o Recife consolida sua posição como principal polo emergente de inovação do Brasil, superando até São Paulo, que cresceu 2,26%. O desempenho mostra que tecnologia, quando combinada a estratégia e formação de base, pode ser vetor real de geração de emprego, renda e transformação econômica.

Pix mais seguro I

Começaram a valer neste mês as novas regras de segurança do Pix, com foco em proteger vítimas de golpes e reduzir a vantagem dos criminosos. O sistema agora opera com dois mecanismos complementares. O primeiro é o bloqueio cautelar: se o banco receptor identificar movimentações suspeitas, como uma conta recém-criada recebendo múltiplos valores semelhantes, pode bloquear os recursos por até 72 horas. Durante esse prazo, a instituição analisa a transação e, em caso de fraude, devolve o valor automaticamente à vítima.

Pix mais seguro II

O segundo mecanismo é o MED 2.0, acionado quando o usuário percebe o golpe e notifica o banco. Nesse caso, o sistema trava os recursos enquanto as instituições apuram a fraude. A principal mudança é a automação do processo, que passou a ser mais rápido, coordenado e eficaz.

Superávit previdenciário

O CaruaruPrev superou a meta atuarial em 5,2% no ano de 2025, com uma rentabilidade de 14,82% frente à meta de 9,62%. A meta atuarial é o rendimento mínimo necessário para garantir o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário. Ao superá-la, o CaruaruPrev reforça a segurança no pagamento futuro de aposentadorias e pensões dos servidores.

Cursos setor têxtil

Estão abertas as inscrições para o ciclo de formações do NTCPE – Núcleo Gestor da Cadeia têxtil e de Confecções em PE – para o mês de fevereiro. Cidades da Região Metropolitana do Recife, Agreste e Zona da Mata Sul terão cursos a partir desta terça-feira (3). As inscrições são gratuitas. Informações sobre datas, horários e locais das aulas estão disponíveis no site www.ntcpe.org.br e no perfil oficial do Núcleo no Instagram (@marcopemodantcpe).

BNB promove mostra no Dona Lindu

O Banco do Nordeste e a Viva do Brasil lançam, no dia 4 de fevereiro, a exposição “Toda vez que dou um passo o Mundo sai do Lugar”, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu. A mostra reúne obras de 44 artistas pernambucanos e marca a chegada do BNB Cultural ao Recife. No mesmo dia, shows gratuitos com Jessica Caitano, Clayton Barros e DJ Pepe Jordão agitam a esplanada do parque, integrando artes visuais e música no mesmo espaço. A programação segue até 27 de abril, com entrada gratuita.

Veja também no Moviento Econômico:



O efeito Ozempic e a falência do discurso que vende esforço ao consumidor

Microcrédito consolida-se como rota de saída da pobreza extrema no Brasil

Agroamigo: o microcrédito que desafia os limites do desenvolvimento rural

Do aperto financeiro à autonomia: como o microcrédito muda a vida de mulheres

Veja também