Em tempo de mudança climática, Caatinga vira bioma de interesse do agronegócio

O Movimento Econômico acompanhou nos últimos dias um road show para explorar o que há de mais avançado no agronegócio brasileiro. Um dos destaques da série de reportagens produzidas pelo jornalista Paulo Goethe aponta que a resiliência das plantas da Caatinga pode se tornar um diferencial estratégico para o setor diante das mudanças climáticas.

A resistência natural das espécies vegetais da Caatinga ao calor e à escassez hídrica tem servido de base para a criação de bioestimulantes e defensivos biológicos. Esses produtos podem funcionar como “protetores solares” para lavouras, minimizando o impacto do estresse térmico e melhorando a absorção de nutrientes.

Uma das empresas que vem atuando fortemente no bioma é Biotrop, que foi fundada em 2018 e adquirida pela multinacional belga Biofirst em 2023. Movimentando R$ 762 milhões em 2023, a Biotrop se consolidou como uma das líderes globais em biossoluções. Com fábricas e laboratórios em Jaguariúna (SP) e Curitiba (PR), aposta na Caatinga como fonte de inovação para o desenvolvimento de bioinsumos.

Atualmente, a empresa conta com 30 agrônomos atuando no Nordeste e recentemente realizou uma missão no Vale do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia, para fortalecer parcerias e expandir o uso de bioinsumos na fruticultura voltada à exportação.

A crescente adoção de soluções biológicas atende à demanda dos importadores por alimentos produzidos com menor impacto ambiental. Jonas Hipólito, presidente da Biotrop, explicou que a região Nordeste é estratégica para o negócio, tanto pela cana-de-açúcar quanto pelas culturas especiais e pela fruticultura do Vale do São Francisco. A empresa vem atuando fortemente na região, desenvolvendo tecnologias a partir da biodiversidade da Caatinga. O portal Movimento Econômico foi o único veículo de comunicação do Nordeste a acompanhar o road show, promovido pela Texto Comunicação. A série completa pode ser lida no www.movimentoeconomico.com.br

Vivo Recicle



Em 2024, o Vivo Recicle recolheu 37 toneladas de resíduos eletrônicos junto aos consumidores, um crescimento de 208%. A iniciativa da Fundação Telefônica Vivo é um avanço rumo à meta de saltar de 150 toneladas coletadas entre 2006 e 2023, para 375 toneladas até 2035. A empresa oferece aos consumidores mais de 1,8 mil pontos de coleta em suas lojas por todo o Brasil.

LIDE

O LIDE Pernambuco realiza nesta terça a segunda edição do seu Fórum Regional de Felicidade no Trabalho, que acontece no MV Empresarial, das 9h às 12h. Em debate o presente e futuro das relações humanas no ambiente de trabalho e o impacto na produtividade das organizações.

Petrobahia

Em 2024 a Petrobahia cresceu 30% a contratação de novos bandeirados em postos de combustíveis, comparado ao mesmo período de 2023. Todos os contratos são para a Região Nordeste, envolvendo cidades na Bahia, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Mercado de Vinhos

A convite da Wine Concept Brasil, distribuidora pernambucana de vinhos, Keli Bergamo, gerente comercial e embaixadora da premiada vinícola chilena Morandé no Brasil, está em Pernambuco para uma série de ações de relacionamento e comerciais com o setor de gastronomia no Recife e Caruaru.

