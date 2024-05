A- A+

Coluna Movimento Econômico Empregos crescem no setor financeiro, diz pesquisa da Audens Confira quais outros segmentos estão empregando no Nordeste

Levantamento do Audens Group sobre o desempenho do mercado de trabalho no Nordeste no primeiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período de 2023, aponta que o setor de finanças liderou as contratações na região, junto com infraestrutura e tecnologia da informação. A pesquisa traduziu as contratações intermediadas no período pelo Audens, que é a maior consultoria de recrutamento no Nordeste.

Segundo dados do levantamento, o setor de finanças respondeu por 28% dos novos contratos de trabalho, enquanto infraestrutura por 16%, e tecnologia da informação por 12%. O material da Audens reflete as tendências do mercado de trabalho com base nas demandas específicas das empresas no período. Importante ressaltar que estamos falando de profissionais com salário superior a R$ 10 mil.

Entre os estados, Pernambuco teve o maior volume de contratações, seguido por Ceará, Bahia. No mercado pernambucano, o setor de finanças respondeu por 54% das contratações; o de TI por 24,6%; e o de infraestrutura, por 21,1%. No Ceará, finanças também liderou com 42%, seguido por supply chain (31,9%) e por recursos humanos (26,1%). Já na Bahia, o setor de finanças ficou com 42,4%, o setor comercial com 33,3% e o de infraestrutura, com 24,25%.

Os dados trazem duas novidades, segundo Fábio Gonçalves de Oliveira, sócio na Audens. A primeira é que mostra uma movimentação atípica, já que setor comercial sempre foi o que mais demandou contratações na região. A segunda é que o setor de finanças subiu ao topo do ranking.

E neste caso, não se trataram de contratações por bancos ou fintechs. Curiosamente, a demanda veio de empresas que estão reforçando seu setor financeiro. São profissionais com cargo de gerente e diretor financeiro, especialistas em M&A (fusões e aquisições), diretor comercial.

Da mesma forma, as contratações em TI, que ficaram em 2º lugar em Pernambuco, não têm relação com o ecossistema digital do Recife. Elas indicam que as empresas estão, sim, reforçando seus times de tecnologia.

No segmento de infraestrutura, que foi destaque também em Pernambuco e na Bahia, os maiores demandantes por mão-de-obra são as construtoras. São empresas que estão investindo em condomínios e grandes projetos imobiliários, o que requer profissionais especializados em pavimentação, em saneamento, por exemplo.

Para a Audens, os números indicam que o empresariado recua na expansão do seu comercial e investe num backoffice mais qualificado para enfrentar o futuro, que parece trazer mais incertezas que o normal.

