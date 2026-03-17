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Coluna Movimento Econômico Empresários e empresas que transformam Pernambuco ganham reconhecimento As empresas e empresários finalistas no prêmio representam setores diversos da economia e traduzem bem a capacidade empreendedora da região

Nesta quarta-feira (18), o Recife será palco de um encontro que vai além de uma premiação. O Prêmio Movimento Econômico nasce com um propósito claro: reconhecer e dar visibilidade a quem, todos os dias, ajuda a fazer a economia girar em Pernambuco e no Nordeste.

Empresas e empresários que investem, inovam, geram empregos e enfrentam desafios constantes para manter seus negócios ativos são a verdadeira força propulsora do desenvolvimento regional. Muitas vezes, esse esforço acontece longe dos holofotes. O prêmio surge justamente para mudar isso: reunir esses protagonistas e mostrar à sociedade quem são as pessoas e organizações que contribuem para fazer o Estado crescer.

Os finalistas desta edição representam setores diversos da economia e traduzem bem a capacidade empreendedora da região. Cada um deles carrega histórias de persistência, visão de futuro e compromisso com o desenvolvimento. Em comum, todos demonstram que é possível transformar desafios em oportunidades e construir negócios sólidos mesmo em cenários econômicos complexos.

Escolher um vencedor em cada categoria é parte do formato de qualquer premiação, mas isso não diminui o mérito de quem chegou até aqui. Muito pelo contrário. Estar entre os finalistas já significa um reconhecimento importante do trabalho realizado. No fim das contas, todos os indicados representam exemplos de empreendedorismo e gestão que merecem ser celebrados.

Mais do que disputar um troféu, o prêmio pretende estimular um ambiente de inspiração. Ao destacar boas iniciativas empresariais, a ideia é mostrar que Pernambuco tem talento, capacidade produtiva e uma rede empresarial comprometida com o futuro da região.

A programação da noite também foi pensada para ampliar esse debate. Além da cerimônia de premiação, o evento reunirá palestras e conversas sobre economia, inovação e os caminhos do desenvolvimento regional. Será uma oportunidade de troca de experiências entre empresários, gestores, investidores e profissionais que acompanham de perto as transformações do ambiente econômico.

Reconhecer quem faz bem feito é uma forma de incentivar que mais empresas e empresários sigam pelo mesmo caminho. Ao dar visibilidade a esses exemplos, o Movimento Econômico também cumpre sua missão de fortalecer o ambiente de negócios e valorizar aqueles que ajudam a construir uma economia mais dinâmica e competitiva.

Porque, no final das contas, quando uma empresa cresce, quando um empreendedor decide investir ou quando um negócio consegue gerar empregos e renda, quem ganha é toda a sociedade. O evento será realizado no Riomar Trade Center, Torre 5, no Recife (PE), às 18h30 desta quarta-feira, 18 de março de 2026. As vagas são limitadas, por isso, as inscrições devem ser feitas pelo Sympla.

Palestras

A noite do Prêmio Movimento Econômico também terá espaço para reflexão sobre cenário econômico, crédito e perspectivas de mercado. Estão confirmados Rogério Sobreira, economista-chefe do BNB; Maria Fernanda Coelho, diretora financeira e de crédito digital para MPMEs do BNDES; e Teco Medina, consultor financeiro e comentarista da CBN. A proposta é enriquecer o evento com conteúdo qualificado, reunindo nomes de peso para discutir economia, investimentos e desenvolvimento.

Empresário do Ano

Na categoria Empresários do Ano, os finalistas são Diego Villar, CEO da Moura Dubeux; Edísio Pereira Neto, fundador e CEO do Z.ro Bank; Eduardo Peixoto, CEO do CESAR; Gilberto Tavares de Melo, presidente do Grupo Olho D’Água; Paulo Magnus, fundador e CEO da MV; Pedro Ivo Viana Moura, fundador da Viana & Moura Construções; e Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. São lideranças que ajudam a impulsionar Pernambuco com visão de futuro, capacidade de gestão e geração de oportunidades.

Inovação

Na categoria Inovação, os finalistas são CESAR, Complexo Industrial Portuário de Suape, Interne Soluções em Saúde, Tintas Iquine e Z.ro Bank. O conjunto dos indicados mostra como inovação não se limita à tecnologia, mas alcança também a indústria, a saúde, os serviços financeiros e a gestão, reforçando a capacidade de Pernambuco de produzir soluções competitivas e conectadas com a nova economia.

Impacto Social

Na categoria Impacto Social, os finalistas são CESAR, Complexo Industrial Portuário de Suape, Julietto, Porto Digital e Tintas Iquine. O reconhecimento destaca iniciativas empresariais e institucionais que vão além do desempenho econômico e ajudam a transformar realidades, ampliando oportunidades, promovendo inclusão e fortalecendo a relação entre atividade produtiva e desenvolvimento social.

Sustentabilidade

Na categoria Sustentabilidade, os finalistas são ACLF Empreendimentos, Complexo Industrial Portuário de Suape, Masterboi, Tintas Iquine, Usina de Arte, Usina Central Olho D’Água e a Cooperativa Cooates. A lista evidencia que a agenda ambiental e de responsabilidade socioeconômica já ocupa lugar estratégico em diferentes segmentos, do setor produtivo tradicional a projetos com forte compromisso com reaproveitamento, território e impacto positivo.

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