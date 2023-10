Energia eólica: Vestas instala central de manutenção no RN para atender ao Brasil

A- A+

A energia eólica no Nordeste avança não apenas na geração e produção de equipamentos. Considerada a nova fronteira energética do país, a região expande agora o setor de serviços. Um exemplo disso é a parceria, no Rio Grande do Norte, entre a Vestas (Dinamarca) - líder global na fabricação de turbinas eólicas - a ZF Wind Power (Bélgica) e a brasileira ABS Wind.

O acordo prevê a instalação de uma central de manutenção, com atuação em todo o Brasil, e que vai oferecer um serviço inédito: manutenção, 100% realizada no país, de componentes produzidos pela ZF Wind Power em território brasileiro. A companhia é o maior fabricante de caixas de transmissão de geração eólica do mundo.

A estrutura vai funcionar na unidade da ABS em Macaíba (a 27 quilômetros de Natal). O objetivo da colaboração é garantir maior eficiência, agilidade e economia na solução de demandas geradas por clientes da Vestas no Brasil. Haverá redução de tempo e de custos para a clientela, já que esse tipo de serviço era realizado em grande parte na Europa.

Para isso, o acordo vai contar com a expertise dos técnicos homologados da unidade da ABS Wind no mercado potiguar.

Energia eólica: Vestas considera expansão um passo importante da transição energética

O vice-presidentede Suprimentos da Vestas Latam, Rodrigo Ugarte, afirma que “essa central é um marco importante para a Vestas em sua agenda pela descarbonização e transição energética”.

“Trabalhamos intensamente para fortalecer e ampliar nossa cadeia defornecedores em toda a América Latina, incluindo a nossa operação brasileira, e essa parceria se insere nesse contexto”, acrescenta.

Para o executivo, o acordo com a ZF Wind Power e ABS Wind representa “todo o suporte e preocupação do time Vestas em atender prontamente a uma necessidade de clientes, principalmente dos que estão localizados na região Nordeste do país”.

“Essa sinergia criada entre as empresas elevar ainda mais nossa vantagem competitiva ao atribuir maior valor às nossas soluções de serviços em escala regional”, ressalta.

Energia eólica: ABS vê oportunidade de oferecer reparos para os principais fabricantes

Segundo o diretor de Negócios da ABS Wind, David Zanella, “esse acordo representa um reconhecimento do esforço e investimento em infraestruturas, tecnologia e talento realizados pela empresa nos últimos anos, com o objetivo de estabelecer uma opção de reparo local confiável para os principais fabricantes de equipamentos eólicos”.

Com isso, David Zanella deixa aberta a possibilidade de que o modelo dessa parceria seja replicado com outras indústrias que atendem ao setor no Brasil e realizam manutenções fora do país.

“Sentimos orgulho de, com essa iniciativa, fazer parte de um modelo de colaboração sustentável que contribui para o desenvolvimento e o fortalecimento da indústria local”, destaca.

Energia eólica: Rio Grande do Norte reforça protagonismo no país

O Rio Grande do Norte, hoje um dos maiores produtores de energia eólica no mercado brasileiro, juntamente com a Bahia, amplia o protagonismo ao se inserir na cadeia de serviços e mira se tornar um hub de atendimento aos parques eólicos nacionais, especialmente no Nordeste.

É um movimento que adensa a cadeia produtiva do setor eólico no país, além de impactar positivamente o mercado de trabalho no estado e na região, ao criar demanda de profissionais altamente especializados em manutenção na área de energias renováveis.

“Fazer parte desse movimento cumpre o nosso papel de articulação para avançarmos na neoindustrialização verde e posicionar o Brasil como referência na transição energética mundial”, frisa Rodrigo Ugarte.

Energia eólica: saiba mais sobre a Vestas

A Vestas, com 29 mil empregados, é uma das líderes globais no setor industrial de soluções de energia sustentável e renovável. Atua por meio de parcerias para o fornecimento de equipamentos a projetos de geração em todo o mundo. A companhia desenha, fabrica, instala e presta serviços em turbinas eólicas terrestres e marítimas, somando hoje 169 gigawatts (GW) de turbinas instaladas em 88 países.

No Brasil, a empresa tem unidade industrial em Aquiraz (CE), na região metropolitana de Fortaleza. Um dos principais negócios da planta, atualmente, é um contrato de 94 turbinas para o complexo de geração que a argentina PAE está construindo na Bahia. O investimento no projeto, que tem 70% de execução e será ativado no início de 2024, é de R$ 3 bilhões. O empreendimento fica localizado em Novo Horizonte, a 560 quilômetros de Salvador.

