A- A+

Coluna Movimento Econômico Energia solar cresce à margem do sistema e gera 14 GW de forma irregular Essa potência solar equivale a uma Usina de Itaipu

Quando vemos certos problemas se propagando pelo Brasil, fica difícil saber se as dimensões continentais dificultam a fiscalização ou se o que falta mesmo é planejamento. No setor elétrico, essa combinação começa a produzir um problema que já não pode ser tratado como marginal.

Em uma projeção conservadora, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estima que, em 2025, havia pelo menos 14 gigawatts (GW) em placas fotovoltaicas operando de forma irregular no país. É uma potência equivalente à capacidade instalada da Usina Hidrelétrica de Itaipu e quase três vezes superior à estimativa de 2024, de 5,7 GW adicionais.

>> Siga o canal da Movimento Econômico no WhatsApp

O dado revela que a geração distribuída de energia solar é bem maior do que aquela oficialmente cadastrada junto às distribuidoras e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Na prática, existe uma parcela relevante de geração entrando no sistema sem que os responsáveis pela operação da rede tenham conhecimento preciso de sua dimensão.

No dia 6 de junho passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) encerrou a Consulta Pública nº 009/2026 para tratar sobre esse excesso de energia gerada nos telhados brasileiros. A Agência determinou, então, que as distribuidoras realizassem, em até 60 dias, auditorias para identificar possíveis aumentos de potência de sistemas de micro e minigeração distribuída feitos sem autorização. O prazo já se encerrou, mas, até o momento, não foi divulgado pela ANEEL um balanço consolidado com os resultados dessas auditorias, incluindo o número de instalações irregulares identificadas e a potência correspondente.

E isso está longe de ser apenas um problema burocrático.

Instalações não registradas dificultam o planejamento da operação do sistema e podem aumentar os riscos de sobrecarga, oscilações e interrupções no fornecimento. Em 2025, o Brasil bateu recorde de curtailment, como é chamada a restrição temporária da geração de energia. Cerca de 20% da produção solar e eólica chegou a ser afetada por cortes.

O curtailment é determinado pelo ONS quando a geração supera a demanda de consumo ou quando a rede não dispõe de capacidade suficiente para absorver toda a energia produzida — o que tem sido comum no Nordeste. É uma ferramenta necessária para preservar a segurança e a confiabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Como essa energia não está cadastrada, o ONS não a leva em conta em suas projeções e decisões operacionais.

A irregularidade também traz outro componente de risco. Além da infração regulatória e dos impactos sobre a operação do sistema, instalações realizadas sem observância das normas técnicas podem provocar acidentes e, em situações extremas, incêndios.

De acordo com Vinicius Gibrail, diretor da Divisão de Produtos Solares e Comerciais da TÜV Rheinland na América do Sul, os sistemas de geração solar precisam seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e utilizar equipamentos homologados. Os módulos fotovoltaicos devem estar em conformidade com a NBR 16150. Já a string box — equipamento que reúne e protege as conexões dos módulos e abriga dispositivos como disjuntores, fusíveis, seccionadores e dispositivos de proteção contra surtos — deve atender à ABNT NBR IEC 61439, enquanto seus componentes precisam observar as respectivas normas específicas.

O avanço da energia solar é estratégico para o Brasil, mas a expansão da geração não pode correr à frente da capacidade de monitoramento e controle do sistema. Se 14 GW podem permanecer fora das projeções de quem precisa equilibrar diariamente a oferta e a demanda de energia no país, o problema já ultrapassou a esfera regulatória. No fim das contas, talvez as dimensões continentais dificultem a fiscalização, mas tamanho não pode servir de justificativa para a falta de planejamento.

Rede Muda Mundo

A Rede Muda Mundo realiza, nesta sexta-feira (14), a Reunião do Conselho “Filantropia & Legado”. O encontro reunirá conselheiros e familiares para discutir filantropia, responsabilidade social e a continuidade desse compromisso entre diferentes gerações. A programação será realizada das 11h às 14h30, no Restaurante Ponte Nova, no bairro das Graças, no Recife, e terá como convidado Marcelo Carvalho, copresidente da Ancar e fundador da Junior Achievement Rio de Janeiro.

Leitura

Para quem gosta de ler, a notícia da abertura de uma livraria é sempre bem-vinda, ainda mais em tempos de superficialidade estimulada pelas redes sociais. A Livraria Leitura inaugura, no próximo dia 14 de agosto, sua sexta unidade em Pernambuco, no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. A nova operação será a 139ª loja da rede no país e reforça a estratégia de expansão da empresa em uma das regiões de maior potencial de crescimento do Nordeste.

Cambridge

O consultor sênior e sócio da Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) Recife, Antônio Jorge Araújo, está à frente do processo de transformação digital da consultoria no Brasil. Ele lidera o Grupo de Trabalho de Tecnologia e Inteligência Artificial criado para conduzir o Projeto Nexus — IA na CFEG, lançado na última sexta-feira (7/8), em São Paulo.

Veja também no Movimento Econômico:

Desvio da BR-226 libera acesso a 20,8 toneladas de ouro no Rio Grande do Norte

Porto do Recife quer investir R$ 175 milhões para dobrar movimentação

Veja também