Coluna Movimento Econômico Entre o legal e o imoral: o STF traça um limite A iniciativa é de Flávio Dino e vem após sucessivas exposições negativas na mídia do STF e questionamentos sobre decisões anteriores da Corte

Ao determinar que todos os Poderes da República e órgãos autônomos façam, em até 60 dias, um levantamento detalhado das verbas que permitem o pagamento acima do teto constitucional, o ministro Flávio Dino parte de um argumento simples — e juridicamente robusto: o artigo 37 da Constituição está sendo sistematicamente esvaziado por práticas administrativas que transformaram exceções em regra.

Criado para estabelecer um limite objetivo à remuneração estatal, o teto do funcionalismo passou a ser contornado por meio de parcelas classificadas como indenizatórias, auxílios e vantagens eventuais que, na prática, possuem caráter permanente.

O teto atual de R$ 46.366,19 corresponde a 28,6 salários mínimos. Apesar disso, há registros de servidores recebendo até R$ 77 mil mensais com base em adicionais que nem sempre têm amparo legal ou estão respaldados por resoluções internas pouco transparentes.

Na decisão do ministro, diversos benefícios foram classificados como incompatíveis com o princípio da moralidade administrativa, a exemplo dos chamados “auxílio-peru” e “auxílio-panetone”, pagos tradicionalmente no fim do ano, sem amparo legal claro, e utilizados como gratificações disfarçadas. Outro caso emblemático é a licença compensatória que prevê um dia de folga para cada três trabalhados.

Para Dino — e para milhões de brasileiros — esse conjunto de mecanismos representa uma “afronta ao decoro público” e uma violação sistemática ao teto remuneratório previsto no artigo 37 da Constituição. E essa distorção não é episódica, mas estrutural e generalizada.

O ministro reconhece que o Poder Judiciário não pode, por decisão individual, suprimir direitos previstos em lei nem promover cortes automáticos. Por isso, ele não extingue os penduricalhos nem declara sua ilegalidade de forma genérica. O que faz é exigir um diagnóstico completo, dentro de um prazo razoável, para permitir que os próprios órgãos se ajustem e para que o Legislativo, se provocado, possa rever a legislação — o que é pouco provável.

A permanência sem questionamentos desses mecanismos cria uma cultura administrativa em que o teto é visto como ficção jurídica, e não como limite real. O que compromete a credibilidade do Estado e aprofunda a distância entre o serviço público e a sociedade, especialmente em um país marcado por desigualdade extrema.

O ministro fundamenta a medida na ideia de que legalidade não se esgota na existência de uma norma formal. A Constituição exige compatibilidade entre forma, finalidade e princípios. Mesmo verbas legalmente previstas precisam ser examinadas à luz da moralidade administrativa e da função constitucional do teto remuneratório.

A iniciativa de Dino vem após sucessivas exposições negativas na mídia do STF e questionamentos sobre decisões anteriores da Corte, inclusive críticas relacionadas à blindagem de interesses financeiros, como no episódio envolvendo o Banco Master. Ações como essas podem contribuir para restaurar a confiança social em seu papel de guardião da Constituição.

