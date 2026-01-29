A- A+

Coluna Movimento Econômico Envelhecimento populacional ativa um novo ciclo econômico global O envelhecimento não é o problema. O problema é não estar preparado para ele

Em O Mundo em 2050, o analista britânico Hamish McRae projeta o envelhecimento populacional como uma das megaforças globais que vão redefinir a arquitetura econômica do século XXI. Trata-se de uma transição demográfica acelerada, que não se restringe a países ricos: nações emergentes também vão envelhecer — muitas antes de enriquecer. O impacto será direto sobre os sistemas de previdência e saúde, pressionando finanças públicas e exigindo reformas estruturais.

A reorganização do trabalho será inevitável. Carreiras mais longas, aposentadorias adiadas e valorização da experiência profissional ganharão centralidade. A imigração será mais valorizada, uma vez que o imigrante tenderá a substituir a mão de obra jovem que se tornará escassa. As tecnologias de automação também devem cumprir esse papel. O desafio será manter a produtividade em economias com pirâmides etárias invertidas.

Por outro lado, McRae destaca o potencial da chamada “silver economy”: um mercado estimulado por consumidores mais velhos e exigentes, demandando moradias adaptadas, tecnologia assistiva, serviços financeiros específicos e sistemas urbanos acessíveis. Trata-se de uma frente econômica ainda subestimada, inclusive no Brasil, onde a transição demográfica já está em curso e afeta políticas de saúde, mobilidade e habitação.

Para Daline Hällbom, fundadora da Söderhem Senior Living, o setor imobiliário é um dos mais impactados por essa miopia. Com sede em Santa Cataria, a Söderhem é uma empresa sueco-brasileira de consultoria e administração de moradias para idosos. A inspiração veio dos países nórdicos, que já estão mais avançados na adaptação dos empreendimentos para atender às necessidades da terceira idade.

A Suécia, por exemplo, mostra que é possível transformar o envelhecimento em estratégia de desenvolvimento. Com expectativa de vida acima dos 83 anos e taxa de fertilidade em queda, o país estruturou uma política habitacional que atende diferentes estágios da longevidade, desde moradias para idosos ativos até soluções para dependência leve ou total. O modelo reduz pressão sobre serviços públicos, dinamiza o setor privado e melhora a qualidade de vida.

Morar com autonomia, segurança e convivência ativa não deveria ser um privilégio, mas uma resposta a um perfil populacional em transição. Difícil falar sobre isso no Brasil, país que registra déficit habitacional na casa dos seis milhões de moradias. Para piorar, iniciativas como o Senior Living são frequentemente confundidas com modelos assistenciais ou medicalizados. Enquanto isso, um público crescente, formado por pessoas maduras, independentes e com capacidade financeira, permanece à margem de soluções pensadas para suas necessidades reais.

O Brasil segue envelhecendo e tratando o envelhecimento como um desafio fiscal, ignorando seu potencial como vetor de inovação econômica, especialmente nos setores de moradia, serviços e consumo.

Compreender essa transformação social como oportunidade terá vantagem competitiva. Os que ignorarem os dados — e os sinais — pagarão um preço elevado, econômica e socialmente. Envelhecer não é o problema. O problema é não estar preparado para isso.

Novo MBA

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, em parceria com a UFRPE, lança o novo programa de MBA Executivo em Gestão de Carbono focado em Inovação e Sustentabilidade 3D. A formação une ciência e gestão executiva e foi desenhada para formar líderes capazes de transformar desafios climáticos em oportunidades reais de negócio. Ao concluir o programa, os participantes estarão aptos a realizar a mensuração, redução e compensação da emissão de carbono.

Música e Carbono

O Vivo Música, O Vivo Música tem o objetivo de democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento no Brasil e acontece no próximo domingo (1), no parque Dona Lindu, carrega o Selo Evento Neutro Verde. A consultoria em sustentabilidade Eccaplan, que garante as compensações das emissões de carbono relacionadas a sua montagem, desmontagem e realização (deslocamento de todo o staff, equipe de cenografia, gerador de energia e resíduos gerados), incluindo o deslocamento local dos participantes.

Veja também no Movimento Econômico:

Satisfação do consumidor vai passar a pesar no cálculo da conta de luz

Chamada climática deve destravar R$ 16 bi para transição ecológica no Brasil

Veja também