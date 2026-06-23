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Coluna Movimento Econômico Escala 6x1 põe produtividade no centro do debate do trabalho A questão é: como o Brasil vai organizar um mercado de trabalho mais produtivo, mais flexível e menos precário?

O debate sobre o fim da escala 6x1 chega em um momento em que o mercado de trabalho brasileiro já vinha sendo profundamente redesenhado. Na realidade, ele pode representar uma mudança profunda na forma como o mercado avaliará profissionais nos próximos anos. O que entra em discussão é produtividade.

Como pontuou Bruno Cunha, titular da coluna Carreira em Movimento, do portal Movimento Econômico, muitas pessoas acreditam que o debate sobre a escala 6x1 é uma questão exclusiva das empresas.

Se a jornada for reduzida sem diminuição salarial, o custo da hora trabalhada sobe. Isso obrigará empresas a rever processos, eliminar desperdícios, automatizar tarefas repetitivas e medir melhor o resultado de cada função. A simples presença no posto de trabalho tende a perder peso diante da capacidade de entrega.

Essa transição não começa agora. A reforma trabalhista de 2017 já havia flexibilizado relações, ao regulamentar modelos como o teletrabalho e o contrato intermitente. Depois, a pandemia mostrou que parte das atividades poderia ser feita fora do escritório. Em 2022, o IBGE identificou 7,4 milhões de pessoas em teletrabalho e 9,5 milhões trabalhando remotamente no país.

Ao mesmo tempo, cresceu a busca por autonomia. Em 2026, os microempreendedores individuais já representam 78% das empresas abertas no Brasil, segundo levantamento do Sebrae com base em dados da Receita Federal.

A chamada uberização também avançou. O IBGE mostrou que o número de trabalhadores por aplicativos chegou a 1,7 milhão em 2024, alta de 25,4% em relação a 2022. É um movimento que combina flexibilidade, renda variável e baixa proteção social, exigindo do trabalhador uma postura mais organizada diante da própria carreira.

O possível fim da escala 6x1 reforça esse novo cenário. Para o trabalhador, a cobrança será maior por produtividade, qualificação e capacidade de adaptação.

A discussão sobre a escala 6x1, portanto, vai além da quantidade de dias trabalhados. Ela recoloca no centro uma pergunta decisiva: como o Brasil vai organizar um mercado de trabalho mais produtivo, mais flexível e menos precário? Para empresas e trabalhadores, essa talvez seja a verdadeira mudança em curso.



Uberização

Enquanto as sanfonas esquentam o fole pelo Nordeste, em Brasília o Supremo Tribunal Federal pode tomar decisões com forte impacto sobre o setor empresarial. Esta semana podem ocorrer julgamentos envolvendo temas tributários, trabalhistas e a chamada uberização, que discute se há vínculo de emprego entre motoristas e entregadores de aplicativos e as plataformas digitais. A decisão do STF terá repercussão geral e pode orientar milhares de processos semelhantes no país.

CNPJ

Nesse ambiente de transformações no mercado de trabalho, o profissional autônomo precisa observar uma exigência menos visível: cuidar melhor da própria proteção previdenciária. Quem migra para MEI, trabalho autônomo ou plataformas tem que entender que autonomia sem contribuição regular pode virar vulnerabilidade no futuro. A contribuição básica do MEI dá acesso à Previdência, mas, quando feita apenas sobre o salário-mínimo, tende a limitar o valor do benefício. Por isso, a nova economia do trabalho exige planejamento para a aposentadoria, reserva financeira, qualificação e capacidade de se manter relevante.

MEI

O governo federal estuda elevar o limite de faturamento do MEI para cerca de R$ 130 mil, de forma escalonada, em 2027 e 2028. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, a proposta deve ser apresentada ainda este ano pelo presidente Lula. A ideia é dosar o impacto fiscal e atender à demanda do setor produtivo, em diálogo com o Congresso e o presidente da Câmara, Hugo Motta. O governo, porém, não discute neste momento ampliar os limites do Simples Nacional.

Panda bonds

O Brasil prepara a emissão de títulos da dívida pública em yuan, os chamados panda bonds, abrindo caminho para acessar o mercado financeiro chinês. O tema estará na agenda do ministro da Fazenda, Dario Durigan, em visita à China, onde tratará da aproximação financeira entre os dois países. Para o Tesouro Nacional, a operação amplia a presença brasileira no mercado global e diversifica a base de investidores estrangeiros. O movimento ocorre após o país captar 5 bilhões de euros em abril, na maior oferta externa recente de títulos brasileiros.

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