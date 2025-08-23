A- A+

Coluna Movimento Econômico Escassez de projetos trava acesso a recursos do BNDES no NE O problema não é a escassez de dinheiro, mas a insuficiência de capacidade técnica para transformar ideias em projetos financiáveis

Apesar de o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ter aprovado mais de R$ 225 bilhões para a Nova Indústria Brasil desde 2023, apenas 7,7% desses recursos chegaram à região Nordeste. Em Pernambuco, a participação nos financiamentos foi inferior a 1%.

Para inovação, o BNDES disponibilizou cerca de R$ 1 bilhão para o Nordeste, mas apenas R$ 39 milhões foram efetivamente contratados até agora — menos de 4% do montante. É uma demanda bem aquém do esperado. E isso ocorre mesmo diante de linhas com juros competitivos e condições diferenciadas, como o uso de notas fiscais emitidas há até 12 meses como capital de giro.

A ausência de propostas robustas e tecnicamente qualificadas para captar os recursos disponíveis mostra que o problema não é a escassez de dinheiro, mas a insuficiência de capacidade técnica para transformar ideias em projetos financiáveis.

A lacuna de planejamento estratégico e a ausência de uma cultura de inovação empresarial são entraves que mantêm a região fora do radar dos grandes aportes. Os números apontam para a urgência de se construir, de forma consistente, uma nova agenda industrial para o Nordeste.

Na última quarta-feira, o gerente regional do BNDES, Rodrigo Aguiar, anunciou, durante o Fórum de Incentivos Fiscais e Financiamentos Estratégicos ocorrido no Recife, duas linhas de financiamento para projetos de inovação. Na primeira, o banco repassa aos agentes financeiros os recursos com juros de 9,65% ao ano. Na segunda, com taxa também menor que 10%, é exigido um parecer do Senai atestando que o projeto é inovador. Neste aspecto, Pernambuco tem uma vantagem sobre os demais estados do Nordeste, pois apenas o Senai-PE está habilitado a emitir pareceres de inovação. Resta aproveitar.

Sulog

O empresário Manoel Ferreira comemora mais de 1 milhão de triagens no pátio da Sulog, situada no Complexo de Suape. Operando há cinco anos, a Sulog tem sido responsável por organizar o fluxo de caminhões que acessam o porto e suas áreas retroportuárias, ordenando a entrada e saída de veículos de carga e evitando congestionamentos.

TV 3.0 chega com tudo

Personalizar a câmera do jogo, escolher o áudio da torcida ou adaptar a publicidade à sua preferência. Essas são algumas das possibilidades da TV 3.0, tema central do Encontro ASSERPE 2025 – Rádio e TV na Era 4.0, que acontece nos dias 30 e 31 de outubro, no Recife Expo Center. O evento reunirá CEOs e especialistas para debater como rádio e televisão se reinventam na era digital e interativa.

Inclusão no CESAR – resumo da nota:

O CESAR lança, em parceria com a Télos, o programa Inova.Ação PCD, que vai contratar e capacitar 35 pessoas com deficiência em Desenvolvimento de Software. A iniciativa tem inscrições gratuitas abertas até 2 de setembro e reforça o compromisso com a inclusão no mercado de tecnologia. O lançamento ocorre durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, dialogando com os dados da PNAD Contínua 2022, que apontam Recife como a capital com maior percentual de pessoas com deficiência, das quais 74,5% estão fora do mercado de trabalho. O projeto surge para impulsionar carreiras e reduzir essa exclusão.

Educação Profissional

Jaboatão dos Guararapes vai ganhar novas instalações do Centro de Educação Profissional do Senac PE. A assinatura da Ordem de Serviço será realizada na próxima segunda-feira (25), às 11h, com a presença do presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto. A nova estrutura ficará localizada na Travessa Comendador Valdemar Basgal, no bairro de Piedade.

Cozzi celebra 15 anos

A Cozzi Restaurantes Industriais celebra seus 15 anos com evento especial no próximo dia 11 de setembro, no Recife. Fundada em Pernambuco, a empresa já serviu mais de 55 milhões de refeições em 25 unidades espalhadas pelo país. A noite contará com palestra de Rossandro Klinjey e aula-show da chef Bel Coelho.

Expo Preta impulsiona vendas

Com crescimento de 85% nas vendas, a 4ª Expo Preta RioMar se consolidou como vitrine do afroempreendedorismo no Recife. Realizada de 14 a 17 de agosto, reuniu 20 marcas autorais e movimentou mais de 750 produtos. O novo espaço no Piso L1 do shopping foi apontado como fator-chave para o bom desempenho. Após o evento, 81% das expositoras receberam novas encomendas e todas demonstraram interesse em participar novamente.

