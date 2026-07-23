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Coluna Movimento Econômico ESG aperta o cerco sobre a cadeia da pecuária, mas Masterboi dá o exemplo Há poucos dias, a empresa recebeu o Selo Prata do Programa Brasileiro GHG Protocol, iniciativa voltada ao controle das emissões de gases de efeito estufa

ESG aperta o cerco sobre a cadeia da pecuária, mas Masterboi dá o exemplo

Na mesma medida em que a pecuária, especialmente a bovina, passa a ser pressionada pelas exigências ambientais, sociais e de governança, empresários do setor correm para adaptar processos, ampliar controles e dar mais transparência à produção.

O setor tem sido chamado a comprovar a origem dos animais e a regularidade de toda a cadeia, demonstrando que o gado não passou por propriedades associadas ao desmatamento ilegal, à invasão de terras públicas ou a áreas ambientalmente embargadas.

O desafio aumenta quando entram em cena os fornecedores indiretos — fazendas de cria e recria que adquirem animais de outras propriedades e, posteriormente, os vendem a produtores que negociam diretamente com os frigoríficos. Têm aumentado as exigências para que o controle não se limite ao fornecedor final, mas alcance parte relevante do caminho percorrido pelo gado.

Por isso, a rastreabilidade de toda a vida do animal ganha importância econômica. O mercado pressiona pela adoção de sistemas individuais ou por lotes, capazes de acompanhar o bovino desde o nascimento até o abate. A digitalização desse processo, além de atender às exigências ambientais e sanitárias, tende a influenciar o acesso ao crédito, aos grandes compradores e aos mercados mais exigentes.

Outro ponto de pressão está nas emissões de gases de efeito estufa. A pecuária é cobrada pelo metano liberado durante a digestão dos ruminantes, além das emissões associadas ao manejo dos dejetos, às pastagens degradadas e às mudanças no uso da terra.

A pernambucana Masterboi vem avançando nessa agenda ampla, com o controle do gado adquirido para abate, inclusive por meio da adoção de brincos para a rastreabilidade dos animais.

Há poucos dias, a empresa recebeu o Selo Prata do Programa Brasileiro GHG Protocol, principal iniciativa nacional dedicada à contabilização e à divulgação das emissões de gases de efeito estufa. O reconhecimento veio após a conclusão do primeiro Inventário de Emissões da companhia.

O trabalho alcançou todas as unidades operacionais e incluiu os Escopos 1, 2 e 3. Isso significa que a empresa levantou não apenas as emissões diretas de suas atividades e aquelas relacionadas ao consumo de energia, mas também as geradas ao longo da cadeia de valor, como as provenientes de fornecedores, transporte e logística.

Os dados foram publicados no Registro Público de Emissões, seguindo a metodologia internacional do GHG Protocol. De acordo com a vice-presidente da Masterboi, Guilhermina Bezerra, medir as emissões, rastrear os animais e monitorar fornecedores deixam de ser apenas ações institucionais para se tornar parte da rotina da empresa.

Não é por acaso que a Masterboi vem alcançando 100% de conformidade na auditoria do Ministério Público Federal há quatro anos consecutivos, dando exemplo de controle socioambiental na cadeia da pecuária nacional.

Serra do Pereiro

A microrregião cearense da Serra do Pereiro alcançou a 15ª colocação nacional e a 4ª posição na área de atuação do Banco do Nordeste em ranking do setor de telecomunicações elaborado pelo Etene. Em 2024, o território registrou R$ 8,7 milhões em remunerações pagas aos trabalhadores do segmento, ficando trás apenas de Fortaleza, Recife e Salvador no Nordeste, superando Natal, Teresina, Maceió, João Pessoa e Aracaju. O desempenho se deve à empresa Brisanet , que mantém no município a sua sede.

Feirão de imóveis da Pode+

De 31 de julho a 31 de agosto, será realizado o primeiro Feirão da Incorporadora Pode+, linha popular da ACLF Empreendimentos, focada em quem quer sair do aluguel e conquistar o apê próprio. O evento vai acontecer no Piso L1 do Paulista North Way Shopping. O feirão traz condições inéditas e especiais para quem tem renda familiar a partir de R$ 1.750: as parcelas custam a partir de R$ 199 e os compradores podem utilizar financiamentos de programas federais e estaduais, garantindo subsídios de até R$ 75 mil para facilitar a compra.

Carrilho Incentiva

A Construtora Carrilho promove, na próxima sexta feira (24), às 18h, no JCPM, o evento Melhores do Ano. Além de premiar os destaques comerciais do primeiro semestre, a ocasião marcará o anúncio das cinco imobiliárias parceiras que integrarão o programa Carrilho Incentiva no segundo semestre. A iniciativa patrocina ações de marketing das imobiliárias selecionadas para impulsionar vendas.

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