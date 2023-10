Estreias nos cinemas elevam vendas de brinquedos em até 42%

A- A+

As estreias nos cinemas brasileiros deram grande impulso às vendas de brinquedos no primeiro semestre de 2023. Entre os meses de janeiro e julho, os filmes lançados no primeiro semestre apoiaram o crescimento de produtos licenciados, sendo que as categorias que mais impulsionaram o crescimento foram Figuras de Ação, Jogos & Quebra-Cabeças, Veículos e Bonecas.

Os dados são da Circana, empresa global de data tech para análise do comportamento de consumo. O levantamento indicou que, somando algumas das principais licenças de filmes que foram lançados nos cinemas no primeiro semestre, o mercado apresentou uma venda incremental de R$ 12 milhões neste período.

Brinquedos que mais se destacaram

As licenças que mais se destacaram foram Super Mario Brothers, Transformers, The Flash, A Pequena Sereia, Velozes e Furiosos, Guardiões da Galáxia, Homem Formiga, Indiana Jones e Shazam!. Destas, o melhor resultado foi de Super Mario Brothers, que representou 42% do crescimento do mercado.

Lançado no dia 25 de maio, o filme A Pequena Sereia também aqueceu as vendas. Entre os dias 29 de maio e 11 de junho, as bonecas com tema de sereia cresceram 11% na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, as vendas somaram quase R$ 1 milhão no período. Somente em 2023 foram lançados 385 novos itens de bonecas com o mesmo assunto no mercado de brinquedos

Para Célia Bastos, diretora comercial da Circana, a influência das produções audiovisuais, como filmes e séries, no comportamento do consumidor deve continuar alavancando as vendas de brinquedos, “Grandes sucessos levam muitos fãs a comprarem tudo o que pode fazer referência às séries e filmes, ainda mais quando um brinquedo icônico se torna filme. Nesses casos, registramos não somente crescimento nas vendas como também lançamentos de novos brinquedos no mercado. Um grande sucesso, normalmente, se traduz em consumo e os números desse primeiro semestre refletiram esse comportamento no mercado brasileiro” afirma.

Filme da Barbie

No acumulado do primeiro semestre de 2023, a venda de brinquedos da Barbie apresentou uma leve queda. Porém em julho, mês de lançamento do filme, foi observado um crescimento de 21% comparado ao mesmo mês do ano anterior, sendo a propriedade de maior crescimento no mercado de brinquedos no Brasil. Somente na semana de estreia do filme, entre os dias 17 e 23 de julho, a venda de brinquedos da Barbie apresentou um crescimento de 67%, em relação à primeira semana do mês (de 3 a 9).

No total, em 2023, foram lançados 80 novos itens de brinquedos da Barbie, totalizando 661 produtos no mercado. Sete deles chegaram ao mercado nos meses de junho e julho e contribuíram com um valor de R$1.6 milhão para o mercado em julho. Entre os produtos da linha, o item mais vendido foi a Barbie the Movie Gingham Dress.

