Coluna Movimento Econômico Ex-presidente de Suape assume gestão do PortosRio Francisco Martins foi um dos principais articuladores para atrair a Bemisa ao projeto que seria uma alternativa à ferrovia Trasnordestina, do Grupo CSN

O ex-presidente de Suape e consultor portuário, Francisco Martins, assumiu ontem a presidência da PortosRio, antiga Companhia Docas do Rio de Janeiro. O convite partiu do ministro de Portos e Aeroportos, Silvo Costa Filho. Martins vem atuando há 10 anos no setor. Antes de presidir Suape, ele foi diretor de Planejamento e Gestão e diretor de Gestão Portuária, tendo coordenado, entre outros projetos, o Plano Diretor Suape 2030.

Engenheiro com pós-graduação na Inglaterra (gestão ambiental), FGV (responsabilidade sócio ambiental) e Universidade de Val Paraiso do Chile (relatos GRI) Martins foi um dos principais articuladores para atrair a Bemisa ao projeto que seria uma alternativa à ferrovia Trasnordestina, do Grupo CSN.

Agora ele tem o desafio de gerir algo mais complexo: a PortosRio administra os portos do Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis e Itaguaí (antigo porto de Sepetiba) e é o segundo maior porto público do país, depois de Santos (SP). Além de uma ampla diversidade de cargas espalhadas nos quatro terminais, a área para desembarque de passageiros da PortosRio recebe mais de 400 mil turistas anualmente.

O curioso nessa história é que um pernambucano deixa o estado para administrar um porto no Rio de Janeiro, enquanto um carioca vem administrar Suape – Marcio Guiot, atual presidente do complexo, é natural do Rio de Janeiro.

Cinema e brinquedo

A Circana, empresa global de dados para consumo, divulgou levantamento indicando uma venda incremental de R$ 12 milhões com brinquedos, entre janeiro e julho, diante das estreias de filmes nos cinemas brasileiros. As vendas de brinquedos Super Mario Brothers subiram 42% e da Pequena Sereia, 11%. Brinquedos Barbie, um dos lançamentos mais explosivos do ano, registrou, somente na primeira semana de estreia do filme, entre os dias 17 e 23 de julho, alta nas vendas de 67%, em relação à primeira semana do mês.

Lide analisa cenário

No próximo dia 19, o LIDE Pernambuco promove uma agenda dupla, com opção de almoço ou jantar, para os líderes empresariais de Pernambuco debaterem cenários econômicos e políticos para 2024, com foco no Brasil, Nordeste e Pernambuco. Os convidados são a economista-chefe e diretora do Banco Santander, Ana Paula Vescovi (ex-secretária do Tesouro Nacional) e o político e economista Romero Jucá (ex-ministro, governador e senador).

Moscas dos estábulos

Com a aprovação pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa (CCLJ) do projeto de lei nº 1196/2023, que estabelece regras mais rigorosas para a comercialização, transporte e utilização de adubo orgânico no Estado, espera-se que finalmente ocorra uma fiscalização séria sobre a cama de galinha. Usada como adubo para cultivo de cará, a cama de galinha tem levado à proliferação da praga da mosca dos estábulos, infestando rebanhos da Mata Norte. Os prejuízos já são estimados em mais de R$ 200 milhões. O projeto é de autoria do deputado Antônio Moraes.

