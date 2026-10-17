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Coluna Movimento Econômico Exigências de integridade em PE e SE ampliam mercado de compliance Com algumas das legislações mais rigorosas da região, os dois estados obrigam fornecedores do poder público a comprovar compliance

As exigências de programas de integridade nas contratações públicas em Pernambuco e Sergipe estão abrindo oportunidades para o mercado especializado em compliance, atividade voltada à prevenção de fraudes, ao cumprimento de normas e à gestão de riscos empresariais.

Os dois estados possuem algumas das legislações mais rigorosas da região, que obrigam fornecedores do poder público, em determinadas faixas de contratação, a comprovar a existência de mecanismos de integridade. A medida amplia a procura por serviços jurídicos, auditorias, consultorias, treinamentos e soluções tecnológicas, ao mesmo tempo que impõe novas responsabilidades às empresas.

Em Pernambuco, a Lei Estadual nº 16.722/2019 tornou obrigatória a implantação de programas de integridade em contratos enquadrados nos critérios legais. Para 2026, os valores de referência, atualizados pela Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE), são de R$ 7,01 milhões para obras, serviços de engenharia e gestão, categoria sujeita à exigência desde 2024, e R$ 14,03 milhões para contratos administrativos em geral, abrangidos pela obrigatoriedade desde 2025.

Em Sergipe, a Lei Estadual nº 8.866/2021, alterada pela Lei nº 9.267/2023, estabelece limites menores. A obrigatoriedade alcança contratos com valor global a partir de R$ 2 milhões para obras, serviços de engenharia e gestão, ou R$ 1,3 milhão para compras, serviços e outras contratações administrativas, desde que tenham prazo igual ou superior a 180 dias.

Nos dois estados, a fiscalização dos programas de integridade é conduzida pelos órgãos estaduais de controle interno. Em Pernambuco, a responsabilidade cabe à Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE). Já em Sergipe, a avaliação dos programas é realizada pela Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Em ambos os casos, a apresentação de documentos não é suficiente para comprovar a conformidade. As empresas precisam demonstrar que possuem procedimentos para identificar irregularidades, prevenir práticas ilícitas e corrigir falhas, além de manter políticas de conduta, canais de denúncia e mecanismos de controle interno.

A advogada Aurora Barros, auditora-líder em Compliance e Antissuborno e professora de MBA em Compliance e ESG, lembra que, embora a legislação tenha impulsionado a procura por esses serviços, a importância do compliance ultrapassa as relações com o poder público. Falhas de controle podem resultar em perdas financeiras, processos judiciais, interrupções operacionais e danos à reputação. A existência de um programa de integridade não elimina esses riscos, mas permite identificá-los antecipadamente e estabelecer respostas antes que provoquem consequências mais graves.

Há também uma dimensão competitiva. Empresas que demonstram controles consistentes podem reunir melhores condições para atender às exigências de grandes compradores e integrar cadeias de fornecimento. Em setores como construção civil, energia, saúde, indústria e logística, a avaliação de riscos dos fornecedores pode influenciar a seleção de parceiros comerciais e a continuidade dos contratos.

Compliance ON TOP

O avanço das exigências de compliance também tem reflexos sobre o mercado de trabalho e a prestação de serviços especializados. A pesquisa Compliance ON TOP, divulgada em 2026 pela LEC, apontou que 66,3% dos dirigentes de consultorias participantes registraram crescimento da demanda por serviços de compliance em 2025. Entre sócios e dirigentes de escritórios de advocacia especializados, 58,5% relataram aumento da procura no mesmo período.

Da Reserva do Paiva ao Pina

A OR prepara um projeto de impacto para o Recife. A empresa, responsável pelo masterplan da Reserva do Paiva, onde também participou da implantação da infraestrutura e do desenvolvimento de projetos residenciais, empresariais e espaços públicos, pretende repetir a experiência no Pina, em sua primeira atuação no mercado imobiliário da capital pernambucana. O empreendimento será apresentado no dia 20 de outubro, durante o OR Talks.

Family Day

O Recife recebe, no dia 29 de outubro, das 14h às 17h30, uma edição especial do Family Day Future Leaders, promovida pela PORTE. Voltado às famílias empresárias, o encontro será realizado na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, e contará com a participação de Ana Maria Diniz, filha do empresário Abílio Diniz.

Cinema

O Estuário Mercado de Cinema está com inscrições abertas para a masterclass gratuita sobre "Internacionalização de obras audiovisuais". O encontro será realizado no dia 4 de novembro, no Nerd, do Porto Digital, com Rafaella Costa, produtora e sócia da Manjericão Filmes. Mais informações em estuariomercadodecinema.com/

Reconhecimento

O Queiroz Cavalcanti Advocacia conquistou novo reconhecimento internacional no ranking Transactions & Deals 2027 da Leaders League, agência francesa que avalia o mercado jurídico.

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