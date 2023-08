A- A+

Eventos Exposição com experiências imersivas de arte 360º estreia em João Pessoa Exposição Luzzco abre as portas com três exposições, unindo cultura e tecnologia.

A cidade de João Pessoa, na Paraíba, receberá a partir do dia 27 de agosto o LUZZCO, um projeto com exposições interativas que conectam arte e tecnologia. Com três exposições, o espaço utiliza tecnologia de ponta para criar obras que reagem ao movimento, som e toque das pessoas.

No LUZZCO, as paredes, o chão e o público se tornam parte integrante das obras. “Tudo é tela”, como diz o lema do espaço. “O nome LUZZCO foi escolhido para representar a marca de forma moderna e inovadora. A palavra combina diferentes ideias em uma única representação. A partir da perspectiva de inovação, temos “LUZ CO.”, remetendo à ideia de companhia. Além disso, o som de “LUSCO” leva ao conceito de lusco-fusco, o efeito de luz que vemos no céu durante o entardecer”, explica Jader França, CEO da Luzzco.

Com aproximadamente 400m², os ambientes do Luzzco se interagem. O layout é composto por recepção, três salas temáticas de exposição e o Grande Salão. “Uma das salas será composta por instalações com interação de ilusão de ótica. Já no Grande Salão acontecerão as grandes exposições com projeção, que ocupa 60% da área total do espaço”, adianta Cristóvão Cabral, diretor de criação do Galpão Arquitetura e arquiteto que projetou o espaço.

Exposição com loja

Além dos ambientes culturais, Luzzco também dispõe de uma lojinha vinculada à recepção e chapelaria com artigos à venda.

Espetáculos – Mergulhar nas profundezas do oceano, viajar pelo universo dos sonhos ou se encantar com as belezas da Paraíba. Essas são algumas das experiências que o público poderá vivenciar nas exposições “Surreal”, “Oceano Vivo” e “Elementar”, que marcam a estreia do Luzzco. Os ingressos já podem ser adquiridos no https://outgo.com.br/luzzco.

Cada uma das exposições de estreia explora um aspecto único da arte e da vivência humana. “Oceano vivo” mergulha os visitantes nas profundezas do mar com tartarugas, polvos, peixinhos coloridos e tubarões nadando suavemente sem notar a presença do público. Os espectadores também vão acompanhar a dança dos golfinhos, arraias e cardumes, enquanto mergulham cada vez mais profundo em um espetáculo de cores, luzes e movimento.

Em “Surreal”, assinada pelo diretor de Criação do Luzzco, Yan Aleksander, a jornada transcende as barreiras entre realidade e sonho convidando os visitantes a refletirem sobre a integração da vida e do mundo ao redor. “Essa exposição traz algo muito particular meu, é um espetáculo abstrato e tem abertura para interpretação mais pessoal”, destaca Yan.

“Paraíba Extraordinária” — A magia da Paraíba se revela por meio das lentes de Max Brito. Nesta exposição, os visitantes vão experimentar a Paraíba com toda a sua exuberância, e também com sutilezas e detalhes que transformam o estado em nosso lar. Paisagens, cores, texturas e cenas do cotidiano vão dialogar com o que há de mais íntimo das nossas origens. “A exposição vai além do meu próprio trabalho, proporcionando uma imersão criativa no nosso estado e oportunidade para as pessoas apreciarem a arte. Além disso, o Luzzco abre as portas para artistas locais e de outras regiões explorarem esse mundo criativo”, revela o fotógrafo. Para saber mais informações, o instagram é: @luzzco .

