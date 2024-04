Falta de energia gera prejuízos e multas às empresas de TI

A- A+

As constantes quedas no fornecimento de energia estão gerando problemas em polos econômicos importantes de Pernambuco. Do Litoral ao Sertão, são muitas queixas contra os serviços da concessionária Neoenergia e relatos de prejuízos.

Num dos principais centros de negócios do Estado, o ecossistema de tecnologia do Porto Digital, no Recife Antigo, os prejuízos se acumulam ao ponto de empresários partirem para mobilizar suas associações a tomarem medidas junto à distribuidora.

Os danos não envolvem apenas equipamentos. Eles atingem o faturamento das empresas, que estão se vendo obrigadas a pagar multas pela suspensão no fornecimento dos serviços que prestam aos clientes.

Por esta razão, representantes das associações Softex, Assespro e Seprope decidiram solicitar uma reunião com a presidência da Neoenergia para pedir providências. Se a situação não reverter, os empresários dizem que vão recorrer à Aneel. E não descartam judicializar a questão.

Porto de Galinhas

Em Porto de Galinhas, no último domingo, começou a faltar energia na área central da cidade por volta de 01h00 da manhã. Os comerciantes reclamam que ficaram sem energia o dia todo. Na última terça-feira (16), nova interrupção no serviço. O gerente do restaurante Manguetown, Danilo Freitas, chegou a gravar um vídeo jogando fora 80 kg de peixe estragado, um prejuízo de quase R$ 10 mil, fora o que deixou de faturar.

Galeria

Com uma galaria no centro de Porto de Galinhas, o artista plástico e designer Beto Kelner disse que teve perdas estimadas em R$ 10 mil com a falta de energia no domingo porque não pôde abrir sua loja.

ABHI

Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABHI), Eduardo Cavalcanti, o setor hoteleiro de Porto de Galinhas não sentiu os efeitos do problema porque tem gerador. Mas tem sido impactado pelos constantes protestos dos moradores de Nossa Senhora do Ó, que bloqueiam a via de acesso ao balneário reclamando de falhas no serviço.

Alepe

Os problemas levaram a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) a criar um grupo de trabalho para cobrar o cumprimento de indicadores de qualidade previstos no contrato da Neoenergia, após audiência pública sobre o tema realizada no dia 9 de abril.

Neoenergia

Na Alepe, a Neoenergia reconheceu que teve “um primeiro trimestre ruim”, com 39% a mais de ocorrências de quedas de energia em relação ao mesmo período de 2023. A razão decorre do aumento de 200% no número de descargas atmosféricas e de 52% no volume de chuvas, além da má qualidade da rede que compõe os ativos da empresa, que tem pouca proteção.

Investimentos

A Neoenergia nega problemas estruturais, diz que os episódios são isolados. Leonardo Moura, superintendente de operações da empresa, assegura que no Porto Digital só houve dois episódios recentes: um no dia 13 de abril e outro dia 16. Ele afirma, porém, que na área podem haver oscilações de tensão devido à transferência de carga no sistema, assim como ocorrem episódios isolados, em instalações de clientes. Segundo Moura, o orçamento para combater os sinistros este ano supera os R$ 800 milhões do ano passado.

