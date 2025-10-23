A- A+

Coluna Movimento Econômico Ferrovia avança e Araripe se move Além do risco de perder a produção gesseira do Araripe para a malha cearense, Pernambuco vê ameaçado seu projeto de atrair grãos para Suape

A cidade de Trindade, no Sertão do Araripe, sedia, a partir desta quinta-feira (23), a 10ª edição da ExpoGesso — maior evento da cadeia da gipsita no Brasil. A feira ocorre justamente no momento em que entra em operação o primeiro trecho da ferrovia Transnordestina, com um trem carregado de milho partindo de Bela Vista, no Piauí, com destino a Iguatu, no Ceará. A composição, com mais de 20 vagões, passará a apenas 5 km da cidade, enquanto o evento movimenta a região.

Mas não é apenas o trem que se move. Sem qualquer sinal concreto de retomada do ramal Salgueiro–Suape, a prefeita de Trindade (PE), Maria Heloísa Carneiro de Oliveira, a Helbinha, decidiu agir. Já iniciou articulações com operadores logísticos e empresários do setor gesseiro para viabilizar o escoamento da produção pelo Ceará. “Não podemos mais esperar indefinidamente. Se for necessário escoar a produção de Trindade pelo Ceará, é isso que vamos fazer”, afirmou ao Movimento Econômico.

A declaração expõe o impasse logístico que Pernambuco enfrenta. A lentidão na finalização do trecho que ligaria Salgueiro a Suape enfraquece a capacidade competitiva do estado, enquanto Piauí e Ceará ganham protagonismo com infraestrutura em ritmo acelerado. A falta de conexão efetiva entre o Araripe e o litoral pernambucano pode consolidar um desvio permanente de cargas — de grãos e minérios — para o vizinho Ceará.

Além do risco de perder sua produção gesseira para a malha cearense, Pernambuco vê ameaçado seu projeto logístico de atrair cargas do Matopiba para Suape. Com a ferrovia ativa, é o Porto do Pecém que passa a ocupar esse papel, projetando movimentar seis milhões de toneladas por ano a partir de 2028.

O trem inaugural da Transnordestina parte nesta sexta-feira (24), levando 1.000 toneladas de milho colhido em Bom Jesus, no sul do Piauí (região inserida no Matopiba), até Iguatu. O carregamento ocorre próximo ao futuro Terminal Intermodal de Cargas do Piauí (TIPI), da concessionária TLSA, e será descarregado nas imediações do Terminal Logístico de Iguatu (TLI), empreendimento privado gerido pelo empresário Eugênio Queiroz e sócios.

Queiroz disse ao Movimento Econômico que espera repetir semanalmente o transporte dessa carga e dobrar o volume a partir da finalização do terminal, em fevereiro. “Queremos baratear o frete por saco de grãos, que hoje chega a R$ 18, para cerca de R$ 5 ou R$ 6.” A carga será distribuída em Iguatu e arredores. Em tempo: Pernambuco aguarda, para este mês, que o governo federal anuncie a licitação para o ramal Custódia–Arcoverde.

Evento movimentado

A ExpoGesso deve reunir mais de 80 expositores e atrair cerca de 20 mil visitantes por noite ao Estádio Chicão, em Trindade. Além dos negócios, o evento terá seminários técnicos, rodadas de crédito e discussões sobre inovação e transição energética no setor.

Articulação regional

Já se atribuiu um novo acrônimo à região de integração ferroviária formada pelos estados do Piauí, Pernambuco e Ceará: PEPICE. É nesta localidade onde a Agência de Desenvolvimento do Araripe (ADESA) defende a instalação estratégica de uma Central de Distribuição e de um Centro Logístico Industrial e Aduaneiro (CLIAA), em benefício do polo gesseiro.

Nova fase no Grupo JCPM

O Grupo JCPM inicia nova etapa com a criação da holding JCPMPar – Participações e Empreendimentos S.A. A estrutura marca a consolidação de uma gestão mais segmentada, com um conselho presidido por João Carlos Paes Mendonça e participação dos três netos, além do executivo Jaime Queiroz Filho e do conselheiro independente Marcelo Silva.

Cria PE 2025 bate recorde

O Festival Cria PE 2025 registrou 727 cases inscritos por 32 agências, alta de 52% em relação à edição anterior. Promovido pelo Sinapro-PE, o evento também ampliou a participação do mercado, com 23% mais agências.

Fórum nacional no Recife

O Recife recebe, nos dias 28 e 29 de outubro, o 4º Fórum Nacional da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. O encontro ocorrerá no Gabinete Português de Leitura. As inscrições são gratuitas e limitadas.

Brisanet expande no Estado

A Brisanet inaugura, nesta quinta-feira (23), nova loja em Jaboatão dos Guararapes. A unidade integra a estratégia de expansão da operadora, que já soma 21 lojas em Pernambuco.



