Fiepe assume protagonismo na agenda por obras de infraestrutura

A Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe) protagonizou nesta segunda-feira um evento que reuniu lideranças não só do setor industrial, mas o crème de la crème de diversos agrupamentos empresariais, políticos e estatais, para o lançamento do Fórum Permanente de Infraestrutura do Estado. Trata-se de uma iniciativa para tentar entender – e acompanhar – por que as obras não avançam em terras pernambucanas.

É evidente que a situação não é exclusiva de Pernambuco. Há obras paradas ou atrasadas em todo o Brasil. Mas, por aqui, o empresariado está particularmente inquieto. Com o fim dos incentivos fiscais no horizonte – elemento-chave para atração de investimentos no Nordeste –, a região pode perder ainda mais competitividade frente ao Sul e Sudeste quando esse tema estiver na mesa dos investidores.

Sem infraestrutura adequada, perde-se competitividade e oportunidades de geração de empregos. A circulação de renda estagna. Sem crescimento, não se forma um mercado consumidor robusto capaz de sustentar novos negócios.

Embora a Fiepe tenha elencado 20 obras para dar a partida nas discussões do fórum, elas somam, de fato, mais de 80. A ferrovia Transnordestina – que foi tema do primeiro debate –, o Arco Metropolitano, a duplicação da BR-232 em sua totalidade, as estradas vicinais que conectam rodovias estratégicas, a infraestrutura digital e a oferta de água e energia são exemplos de obras que precisam acelerar no estado.

Relatei aqui, na semana passada, a ida de um grupo de empresários a Brasília para uma reunião com membros do Exército, a fim de compreender o impasse na construção da Escola de Sargentos. Um deles me disse que o problema não é falta de recursos, nem desinteresse, mas a ausência de senso de urgência na capital federal, em contraste com o nível de prioridade atribuído localmente.

Por essa razão, o presidente da Fiepe, Bruno Veloso, descreve o fórum como uma jornada estratégica para obras estruturadoras. “Precisamos de um local para que esse tema seja debatido com serenidade, sem a questão política envolvida no processo. Pernambuco precisa de um ambiente de negócios que seja favorável aos investimentos. Temos que ter em mente que, se não tivermos infraestrutura competitiva, as empresas simplesmente não virão”, disse ao Movimento Econômico.

Com a exposição do andamento das obras, a Fiepe espera que deputados estaduais e federais, senadores e gestores acompanhem a situação de perto e atuem em favor do seu progresso.

Para apoiar essa missão, a consultoria Deloitte está sendo contratada. Atuará com o Observatório da Indústria no levantamento de dados e na definição dos processos de monitoramento e avaliação das obras, com o objetivo de garantir mais transparência e eficácia ao Fórum.

Demonstração de força

A presença maciça dos principais empresários foi uma demonstração de força da Fiepe e de que o tema infraestrutura é prioridade por aqui. Representantes do Atitude Pernambuco, Amcham, LIDE-PE, Nordeste Forte, SESC-SENAT, CREA-PE, Sudene, além de senadores, governadores e deputados lotou a Casa da Indústria.

Ferrovia

A ação da Fiepe trouxe boas notícias: o presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, afirmou durante o evento que dois trechos da ferrovia entre Salgueiro e Suape serão licitados no segundo semestre.

Leilão da Compesa

A governadora Raquel Lyra também apresentou avanços: anunciou que, no dia 11 de abril, vai abrir os envelopes do trecho Norte do Arco Metropolitano. Já o leilão dos serviços de água e esgoto da Compesa deve acontecer entre junho e julho deste ano.

Nordeste Forte

Cassiano Pereira, presidente da Federação das Indústrias da Paraíba (FIEP) e recém-empossado presidente da Associação Nordeste Forte — que reúne todas as federações das indústrias da região — defendeu a criação de uma ferrovia regional que integre os estados do Nordeste. “A Transnordestina precisa ter tentáculos para os outros estados”, afirmou ao Movimento Econômico. O tema já figura entre as prioridades da nova gestão.

Energia e mobilidade

Duas das primeiras estações de recarga elétrica da Planeta Charger, em Pernambuco, migraram para o Mercado Livre de Energia, ampliando a eficiência e reduzindo custos com o uso de fontes renováveis. A operação foi viabilizada por meio da plataforma da Kroma, num momento em que o setor de mobilidade elétrica segue em franca expansão.

Deloitte amplia no NE

A Deloitte nomeou Pedro Araujo como novo diretor da consultoria tributária em Fortaleza, reforçando sua estrutura no Nordeste, que inclui também Recife e Salvador.

