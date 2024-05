A- A+

A questão climática entrou de vez na pauta dos bancos. Foi preciso acontecer uma tragédia para que as autoridades monetárias despertassem para o risco. Estudo realizado no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que para cada R$ 1 gasto em prevenção é possível economizar R$ 15 em reparos após um desastre.

Um cálculo que, segundo Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, deve ser incorporado aos riscos fiscais de todos os países. Algo que desafia a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem anexo de riscos, mas onde predominam os riscos judiciários. A conta é complexa, mas a grosso modo significa dizer que gastar R$ 1 bilhão na prevenção evitaria desembolsos de R$ 15 bilhões com reparos pós-eventos climáticos.

Na última terça-feira, o tema do financiamento climático foi discutido em evento na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Há poucos dias, em Fortaleza, 26 bancos de desenvolvimento da América Latina também se uniram para tratar da questão, na 54ª Reunião Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide).

Maria Netto, diretora do Finance in Common (FiCS), rede global de bancos públicos de desenvolvimento, observa que a forma como os riscos são tradicionalmente tratados se baseia em informações históricas, mas não nos cenários futuros. E esse talvez seja o ponto de virada.

A falta de referência para mapear os danos futuros já está impactando o mercado de seguros. A diretora do FiCS destacou que em diversos países as seguradoras estão deixando de cobrir certos tipos de infraestrutura, o que pode gerar grandes perdas econômicas caso ocorra um desastre. No Rio Grande do Sul, como já dissemos aqui, o setor se prepara para desembolsos bilionários.

A reunião no BNDES integra a agenda de esforços da presidência do G20, sob comando do Brasil desde dezembro de 2023. Em novembro deste ano, o Rio de Janeiro sedia a reunião de Cúpula do Grupo, formado pelas 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. O financiamento climático é um dos temas que deve ser tratado com prioridade pela presidência brasileira.



BYD em Suape

Na próxima terça-feira (28), o Porto de Suape (PE) recebe o navio projetado pela BYD para transportar seus veículos oriundos da China. A embarcação irá atracar no Brasil pela primeira vez.



Salão de imóveis

Quem está atrás de imóvel do Minha Casa, Minha Vida tem até o dia 02 de junho para visitar o 2º Salão Imobiliário Hub Nogueira, na Praça de Eventos do Shopping Recife. O evento traz as ofertas em Paulista, Curado, Dois Carneiros e outras regiões.



Propriedade intelectual

O advogado Gustavo Escobar, do conselho diretor da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual fará palestra no evento "A Propriedade Intelectual na Inovação - Cuidados na proteção e oportunidades de monetização". O encontro gratuito, que será realizado pela ABPI em parceria com o Porto Digital, será no próximo dia 12, na sede do parque tecnológico e precede o 44º Congresso Internacional da ABPI, que acontecerá em agosto, em Porto de Galinhas.

Direito Marítimo

Na próxima quarta-feira (29), a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), Ingrid Zanella, lança o livro “Direito Marítimo e Portuário”, na sede da entidade, às 17h.



