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Coluna Movimento Econômico Financiamento coletivo cresce no país, mas mudanças na CVM 88 preocupam o setor No Brasil, o crowdfunding deixou de ser apenas uma ferramenta voltada a projetos culturais ou causas sociais e avançou, nos últimos anos, para outras áreas

O crowdfunding, ou financiamento coletivo, é uma forma de captação de recursos em que muitas pessoas fazem pequenas contribuições para financiar projetos, negócios, causas ou iniciativas, geralmente por meio de plataformas digitais. Diferentemente do financiamento tradicional, que depende de bancos ou de grandes investidores, esse modelo democratiza o acesso ao capital e permite que ideias ganhem vida com o apoio de uma comunidade de apoiadores.

No Brasil, o crowdfunding deixou de ser apenas uma ferramenta voltada a projetos culturais ou causas sociais. Nos últimos anos, avançou para áreas como games, jornalismo, negócios de impacto, startups, dívida privada e tokenização de recebíveis.

Segundo a Associação Brasileira de Tokenização e Ativos Digitais (ABToken), o mercado de crowdfunding demonstrou capacidade de ampliar o acesso ao crédito no país. O volume saiu de R$ 7 milhões em 2022 para mais de R$ 4,9 bilhões em dívida entre 2023 e 2025.

Há exemplos expressivos desse avanço. A campanha do documentário Belo Monte — Anúncio de uma Guerra arrecadou R$ 140.010, acima da meta de R$ 114 mil. Já o game A Lenda do Herói, dos Castro Brothers, buscava R$ 125 mil na plataforma Catarse e arrecadou R$ 258 mil, evidenciando a força das comunidades digitais no financiamento de projetos culturais independentes no Brasil.

Também há casos de destaque no crowdfunding de investimento. A Positiv.a, marca de produtos de limpeza sustentáveis, captou R$ 8,3 milhões em 2023 pela plataforma Captable, valor considerado recorde no segmento naquele período.

O crescimento do setor, no entanto, está sob atenção diante da proposta de reforma da Resolução CVM 88, norma que regula as ofertas públicas de crowdfunding de investimento no Brasil. Associações ligadas aos setores de criptoeconomia, crowdfunding, fintechs, tokenização e ativos digitais divulgaram uma manifestação conjunta sobre os possíveis impactos das mudanças em discussão.

Além da ABToken, assinam o documento a Associação Brasileira de Criptoeconomia, a Associação Brasileira de Crowdfunding de Investimento, a Associação Brasileira de Fintechs e o Instituto Livre Mercado. As entidades reconhecem os avanços da norma, mas alertam que pontos da minuta submetida à Consulta Pública SDM nº 05/2025 podem restringir o acesso de pequenas e médias empresas ao mercado de capitais.

Entre as principais preocupações estão as limitações à cessão de créditos e a aplicação, ao crowdfunding, de exigências regulatórias hoje voltadas a grandes operações estruturadas. Na avaliação das associações, essas mudanças podem elevar custos, aumentar a complexidade operacional e reduzir a viabilidade de ofertas destinadas a empresas de menor porte.

O setor argumenta que o crowdfunding se consolidou como uma alternativa relevante de financiamento, especialmente para negócios que enfrentam dificuldades de acesso ao crédito tradicional. As entidades também destacam o avanço da tokenização de recebíveis, que passou a operar em ambiente regulado e contribuiu para ampliar o volume de operações.

Para as associações, a reforma precisa ser calibrada de modo a preservar os avanços do mercado, sem inviabilizar estruturas importantes para o funcionamento do setor.

TRF5 libera atrasados judiciais

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) inicia, no dia 30 de junho, a liberação de R$ 528 milhões em Requisições de Pequeno Valor (RPVs). Os recursos serão destinados a 56.060 beneficiários nos estados de Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. As RPVs são pagas a pessoas que venceram ações judiciais contra a União, o INSS e outros entes públicos federais, desde que o valor da dívida não ultrapasse 60 salários mínimos.

Escola de Finanças

A FM Escola de Finanças, do Grupo FM, realiza, entre 1º e 6 de julho, o treinamento online “Finanças de Dono”, voltado a empresários, executivos e profissionais que precisam tomar decisões financeiras com maior domínio dos números. Conduzido por Felipe Moura, o curso abordará leitura de balanços, DRE, fluxo de caixa, indicadores financeiros, custo da dívida, valuation, alocação de capital e decisões de crescimento. As inscrições podem ser feitas pelo endereço fmoura.substack.com.

Edital para periferias

O BNDES, em parceria com o Instituto Ekloos, lança, no dia 30 de junho, na sede regional do banco no Recife, o edital BNDES Periferias Fortes — Nordeste. A iniciativa vai apoiar organizações da sociedade civil e coletivos ainda não formalizados que atuam em favelas e comunidades periféricas da região.

Dia do Outlet

Até este domingo, o Recife Outlet participa do Dia Nacional do Outlet, promovido pela Rede Outlet Premium. Durante a campanha, as lojas oferecerão descontos adicionais em marcas nacionais e internacionais, com reduções de até 80% em itens selecionados.

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