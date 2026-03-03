Finep triplica liberação de recursos em Pernambuco

A- A+

Pernambuco vive uma mudança de patamar no financiamento à inovação. Entre 2023 e 2025, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) multiplicou por 3,6 a liberação de recursos no Estado e elevou em 5,2 vezes o volume de contratos firmados. Os valores contratados saltaram de R$ 67 milhões para R$ 347 milhões, enquanto os desembolsos efetivos chegaram a R$ 239 milhões.

O movimento fortalece o ecossistema local de ciência e tecnologia. Entre os projetos beneficiados está a startup Nuclearis, do grupo Klar, sediada no Recife, que recebeu quase R$ 2 milhões na chamada Startups IA para desenvolver biobancos digitais que integram exames de imagem e dados clínicos. A solução já foi incorporada pelo Hospital das Clínicas da UFPE e pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e a empresa iniciou tratativas para expandir a tecnologia ao Panamá.

No Estado, 48 projetos receberam recursos no período: 20 destinados a Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), 14 contratos de subvenção econômica e 14 operações de crédito para empresas pernambucanas, fortalecendo o ecossistema local de ciência, tecnologia e inovação.

Nos últimos três anos, a Finep apoiou 3.090 iniciativas em todo o país, com contratos que somam R$ 36,4 bilhões. Conforme o diretor financeiro, de crédito e captação da Finep, Márcio Stefanni, a recomposição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), o orçamento da instituição alcançou R$ 14,7 bilhões em 2025, crescimento de 15,7% em relação ao ano anterior, reforçando seu papel como principal instrumento de financiamento da inovação no Brasil.

Carro elétrico

O interesse por carros elétricos em Pernambuco aqueceu as vendas da BYD, montadora que detém mais de 60% do market share de veículos elétricos no país. Na BYD Parvi, por exemplo, a modalidade de venda direta teve alta de 200% em 2025. Em relação à participação nas vendas da montadora, a BYD Parvi fechou 2025 com 8,6% do total nacional, meio ponto percentual acima do registrado no ano anterior, segundo o diretor Divanildo Franco.

Transnordestina

A abertura das propostas da licitação que prevê a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco foi adiada pela segunda vez. A nova data prevista é 13 de março, e o prazo para pedidos de esclarecimento segue até 6 de março. A concorrência prevê a contratação do projeto executivo e das obras de infraestrutura dos 73 quilômetros entre Custódia e Arcoverde, trecho do eixo Salgueiro-Suape que está paralisado desde 2016.

Audiência na Alepe

No dia 13 de abril, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza audiência pública para discutir a retomada das obras da Transnordestina no trecho entre Salgueiro e o Porto de Suape. O Ministério dos Transportes prevê a abertura da licitação dos lotes ainda neste primeiro semestre, e a Infra S.A., responsável pelo trecho pernambucano, participará do debate. Diante da iniciativa, a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Araripe (Adesa), presidida por Daniel Torres Araripe, defende a criação de um grupo de trabalho com técnicos, representantes dos setores produtivos e agentes governamentais para propor adequações ao projeto original.

Parahyba TecHub

Startups, pesquisadores e empresas da Paraíba passam a contar com uma base física em Lisboa para apoiar a expansão ao mercado europeu e à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O Parahyba TecHub foi inaugurado no Espaço Amoreiras e oferece estrutura de coworking, salas de reunião e conectividade. O espaço funcionará como ponto de apoio à internacionalização dos negócios paraibanos. A iniciativa resulta de parceria entre a Secties, a Fapesq e a organização portuguesa MUDA.

Diageo

A multinacional Diageo anunciou, nesta segunda-feira (2), a expansão da fábrica instalada em Itaitinga, no Ceará. Com produção dedicada à Smirnoff Ice em lata, a unidade passa a ser a primeira planta da América Latina dedicada exclusivamente à categoria Ready to Drink (RTD). Com a nova linha, a empresa estima atender cerca de 70% da demanda brasileira do produto.

