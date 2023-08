A- A+

Agronegócio Frigorífico de Canhotinho faz pecuária dar um salto no NE O matadouro do Agreste tem estimulado investimentos em ampliação de plantéis, aquisição de terra e genética.

A pecuária pernambucana vem experimentando gradual evolução desde 2019, ano em que o mercado local tomou conhecimento de que a Masterboi implantaria um frigorífico em Canhotinho, região Agreste do estado.

No próximo dia 15, a planta completa seu 1º ano de funcionamento com expectativas superadas. Segundo o presidente da empresa, Nelson Bezerra, a projeção inicial era de se abater 200 cabeças de gado/dia. Hoje, Canhotinho já abate o dobro.

Mas o impacto do abatedouro na economia vai muito além das quatro paredes, provocando uma onda de investimentos na pecuária em vários estados. Pernambuco é o maior fornecedor de gado para a unidade. Dados do Banco do Nordeste mostram que o crédito concedido para pecuária bovina pernambucana saltou de R$ 401 milhões em 2019 para R$ 644 milhões em 2022. E no primeiro semestre desse ano, já foram concedidos R$ 350 milhões.

O crescimento ocorre nos demais estados que fornecem para Canhotinho, como Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A planta também tem recebido animais do Maranhão e do Pará. “Como a concorrência é alta no Norte, os criadores enviam seus animais para cá porque conseguem um preço melhor, apesar do custo do frete”, explica Bezerra. Isso fortalece a unidade, que tem ampliado as suas contratações e já conta com 550 funcionários.

A indústria de Canhotinho tem estimulado muitos investimentos em ampliação de plantéis, em pastagens, aquisição de terra e genética. Dados do Condepe/Fidem revelam que a contribuição da pecuária bovina para o PIB pernambucano saltou de R$ 3,4 milhões em 2019, para R$ 5,4 milhões em 2022.

E menos de um ano, Canhotinho fez sua primeira exportação. O país de destino foi Israel. Singapura e Hong Kong devem ser os próximos a habilitarem a planta. Neste segundo semestre é esperada ainda uma auditoria da Rússia com a mesma finalidade. “Está dando certo porque quem cria agora tem a certeza da venda. Antes não tinha. Então o criador está estimulado a investir”, explica o fundador da Masterboi.

NOTAS



Banco Mundial em nova missão

Mais uma missão do Banco Mundial vem a Pernambuco neste mês de agosto para cumprir a agenda dos projetos voltados à segurança hídrica e que serão contemplados com os investimentos da ordem de R$ 600 milhões concedidos ao governo de Pernambuco. O secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do estado, Almir Cirilo, diz que expectativa é de que o acordo seja assinado até o final do ano e que os recursos sejam liberados já no início de 2024.



Plataforma para food service

A startup pernambucana Clube de Compra criou uma plataforma gratuita para auxiliar empresas no mercado food service a realizar melhores negociações. O CEO Edivan Lira explica que a tecnologia utiliza o modelo de economia colaborativa, reunindo diversos fornecedores do setor alimentício. Os preços disponibilizados são negociados previamente com vários fornecedores e indústrias e colocado à disposição para os associados. “Micro, pequenos, médios e grandes estabelecimentos se beneficiam pelo modelo democrático na hora de comprar”, explica o CEO. Ao todo, são mais de 500 clientes cadastrados e 50 fornecedores na plataforma. A startup fica sedia na FOZ - Centro de Inovação.



Leia mais noticias sobre agronegócio no Movimento Econômico

Veja também

BYD no Brasil Montadora chinesa BYD desafia crise do setor e acredita em expansão dos elétricos