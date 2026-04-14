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Coluna Movimento Econômico Fundo de R$ 120 mi para startups tenta reduzir gap histórico por investimentos Na semana passada, o fundo investiu R$ 1 milhão na startup Entrega+, sediada em Santa Cruz do Capibaribe

Mesmo detendo 19 parques tecnológicos — o equivalente a cerca de 15% das iniciativas mapeadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) — o Nordeste ainda ocupa uma posição periférica quando o assunto é financiamento à inovação. A região responde por apenas cerca de 2% dos investimentos direcionados a startups no país, evidenciando um descompasso entre a expansão da infraestrutura e a disponibilidade de capital para transformar ideias em negócios escaláveis.

Esse gap começa a ser enfrentado por iniciativas como o FIP Nordeste Capital Semente, fundo criado para ampliar o acesso a recursos e impulsionar startups em estágio inicial na região. Gerido pela Triaxis Capital, em parceria com a Crescera Capital, o veículo foi estruturado a partir de uma iniciativa da Finep, do Banco do Nordeste (BNB) e do Sebrae. Ao todo, são R$ 120 milhões disponíveis para investimento em cerca de 30 startups, com foco exclusivo em empresas inovadoras do Nordeste, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Na semana passada, o fundo investiu R$ 1 milhão na Entrega+, sediada em Santa Cruz do Capibaribe. A empresa desenvolve soluções digitais para o setor de moda, conectando confecções, revendedores e transportadoras e promovendo maior integração em uma cadeia produtiva ainda pouco digitalizada, mas altamente relevante para a economia regional.

Antes, o fundo já havia destinado igual valor à pernambucana Recurring Sales CRM, sua primeira investida. A startup desenvolve uma plataforma que organiza e automatiza a gestão comercial de empresas com vendas recorrentes, especialmente distribuidores e atacadistas, utilizando dados operacionais para gerar recomendações de vendas e aumentar a produtividade das equipes.

Segundo Haim Mesel, sócio-fundador da Triaxis Capital, o foco está em startups que já possuem faturamento, mas ainda se encontram em estágio inicial de tração, com receita anual de até R$ 4,8 milhões. Os investimentos iniciais são realizados, em geral, por meio de mútuo conversível, com tickets de até R$ 1 milhão por empresa e possibilidade de rodadas subsequentes, via participação acionária, para aquelas que apresentarem melhor desempenho.

O fundo prioriza startup no estágio semente, ou seja, com potencial de crescimento acelerado, especialmente aquelas que desenvolvem soluções digitais por assinatura voltadas a outras empresas. A estratégia mira negócios que resolvem problemas concretos em áreas como saúde, vendas, marketing, serviços financeiros, seguros, jurídico e segurança digital.

Há também um interesse crescente em startups que utilizam inteligência artificial para tornar processos mais eficientes, automatizar tarefas e melhorar a tomada de decisão. Na prática, a proposta é apoiar empresas que usam tecnologia para modernizar setores tradicionais e ganhar escala de forma estruturada.

O processo de seleção combina prospecção ativa com a entrada de startups por meio de cadastro no portal do fundo, ampliando o acesso de empreendedores ao capital e estruturando um pipeline contínuo de avaliação. Empreendedores que entendam que suas empresas se enquadram nos critérios acima devem realizar o cadastro em: fipnordeste.com

Transnordestina

Na 9ª reunião da frente parlamentar em defesa da Transnordestina, realizada na Assembleia Legislativa (Alepe), na manhã de ontem (13), o deputado João Paulo (PT) disse que irá solicitar à governadora Raquel Lyra a formação de um grupo de trabalho interinstitucional para acompanhamento da obra da ferrovia. Algo bem importante, porque pelo andar da carruagem, ou melhor, da ferrovia, serão necessários 4,5 anos para fazer apenas a infraestrutura e os projetos executivos dos 73 km entre Custódia e Arcoverde.

CECON

O Pernambuco Centro de Convenções anunciou Raquel Gaudêncio como nova gerente comercial. Com mais de 20 anos de experiência, a executiva chega com foco no fortalecimento de parcerias.

Criptoativos

Diante da incerteza global, o mercado de criptoativos deve seguir em compasso de espera no segundo trimestre de 2026. O cenário geopolítico tem pressionado investimentos e cadeias produtivas, e, no curto prazo, o comportamento das criptomoedas tende a reagir mais a fatores macroeconômicos do que a questões do próprio setor. Para Fábio Plein, da Coinbase, ainda assim, o Bitcoin tem demonstrado maior resiliência em relação a outras classes de ativos, como ações e commodities.

Estágio

A AkzoNobel abriu inscrições para seu Programa de Estágio 2026, com 40 vagas disponíveis em diferentes áreas. As candidaturas seguem até 10 de maio, e o início está previsto para agosto. As oportunidades estão distribuídas entre São Paulo, ABC paulista, São Roque e Recife, com foco na formação de jovens talentos em um ambiente global e diverso. Inscrições podem ser feitas neste link.

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