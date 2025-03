A- A+

Além da transformação digital e do avanço da inteligência artificial, o mercado global de investimentos se prepara para um movimento de impacto histórico: a maior transferência de riqueza já registrada. Estudos internacionais apontam que até 2045, cerca de US$ 84 trilhões acumulados pelos Baby Boomers serão repassados para as gerações Millennial e X. Essa mudança de controle sobre ações e decisões financeiras tem potencial para redesenhar estratégias de gestão de patrimônio, consumo e até mesmo dinâmicas econômicas internacionais.

Segundo o relatório Navigating the Future of Wealth 2024 , divulgado pela plataforma global de migração de investidores Multipolitan, essa transferência ocorre em um momento em que os novos herdeiros já possuem uma mentalidade financeira bastante distinta de seus antecessores. Acostumados a um mundo digitalizado, esses investidores mais jovens tendem a priorizar diversificação, inovação tecnológica e alocação em ativos alternativos — de criptomoedas à arte e royalties de música — em detrimento das aplicações tradicionais em imóveis e renda fixa.

Esse novo perfil de investidor tem forte orientação global. Ao mesmo tempo em que busca novas classes de ativos, Millennials e parte da Geração Z miram investimentos em diferentes países, associando estratégia financeira à reserva de múltiplas residências ou cidadanias. A lógica é clara: em um ambiente internacional cada vez mais instável, tem acesso facilitado a jurisdições diversas amplia a segurança patrimonial e oferece maior flexibilidade para realocação de recursos e de vida.

Com a herança dos Baby Boomers passando de forma gradativa para os mais jovens, o sócio e gestor da Latam da Multipolitan, Dan Marconi, analisa que consultores e gestores de patrimônio precisam revisar abordagens, incorporando soluções de planejamento tributário internacional, conformidade regulatória e proteção patrimonial em múltiplas jurisdições. “O desafio é conciliar a estrutura tradicional do mercado financeiro com o perfil transacional e globalizado dos novos investidores”.

A chegada dessa nova geração de drivers de riqueza deve transformar não apenas o mercado de investimentos, mas também setores como tecnologia, consumo de luxo e sustentabilidade.

Transferência bilionária

O estudo Navigating the Future of Wealth projeta que, apenas nos Estados Unidos, a transferência de riqueza até 2045 alcançará US$ 68 trilhões. No Reino Unido, o valor é de 5,5 trilhões de libras e na Austrália, 3,5 trilhões de dólares australianos.

Diversificação global

A nova geração de investidores não apenas diversifica classes de ativos, mas amplia a presença global de suas carteiras. Para garantir a segurança, muitos procuram residência ou cidadania em diferentes países, vinculando o investimento à mobilidade.

Ativos alternativos

Criptomoedas, arte, royalties e metais preciosos estão entre os ativos preferidos dos novos investidores. O perfil transacional e a valorização da inovação afastam essa geração de aplicações tradicionais e reforçam a busca por retornos diferenciados.

Desafio para gestores

A mudança de perfil exige aos gestores de patrimônio uma adaptação estrutural. Os serviços precisam ir além da gestão financeira e contemplar planejamento tributário internacional, proteção patrimonial e conformidade regulatória em múltiplas jurisdições.

Leia também no Movimento Econômico:

Leilão de petróleo e gás terá 22 blocos no Nordeste e potencial de R$ 6 bilhões

Latam e Gol ampliam voos diretos para Noronha após reforma do aeroporto

Veja também