Coluna Movimento Econômico Governo federal avalia subsídio e compra direta para conter crise na fruticultura Os bancos públicos foram solicitados a colaborar. Medidas como flexibilização das linhas de crédito também estão em estudo

O governo federal está estudando subsidiar o setor de fruticultura do Vale do São Francisco para mitigar os prejuízos causados pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. Os prejuízos podem chegar a R$ 150 milhões só para a manga. O Ministério da Fazenda está consolidando as propostas e analisa a criação de um mecanismo emergencial de subvenção para exportação, especialmente da manga, produto altamente perecível e com forte peso na balança comercial da região produtora.

Após a reunião com governadores do Nordeste, na última terça-feira, o governo federal passou a entender a gravidade da situação, dada a urgência logística e a perecibilidade da manga. Cerca de 15% da manga do Vale é exportada para os Estados Unidos. A janela de exportação da manga, que vai de agosto a novembro, movimenta US$ 46 milhões. O subsídio garantiria um preço mínimo ao produtor para as exportações afetadas.

Os bancos públicos foram solicitados a colaborar. Medidas como flexibilização das linhas de crédito para os produtores atingidos, renegociação de dívidas e criação de linha especial de crédito estão em análise.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, que acompanhou a governadora Raquel Lyra na reunião em Brasília com o ministro Fernando Haddad, o governo federal também estuda autorizar medidas como a compra direta dos produtos de exportação afetados, ou seja, sem necessidade de licitação (possivelmente via uma lei temporária). Frutas e pescados por exemplo, também muito afetados, poderiam compor a merenda escolar.

O anúncio dessas medidas federais é esperado para a próxima semana. Enquanto isso, seguem as articulações diplomáticas para ampliar a lista de exceções tarifárias junto aos EUA. O entendimento é que a canetada para resolver 90% do problema da manga e do açúcar.

Conexões Transnordestina em Petrolina

No próximo dia 13 de agosto, o evento Conexões Transnordestina, promovido pelo Movimento Econômico, com patrocínio da Sudene, chega a Petrolina. Será realizado no auditório da CDL Recife, das 9h às 13h. Em Petrolina, as discussões serão em torno do ramal Petrolina–Salgueiro, que tende a contribuir com o escoamento da produção do Vale do São Francisco.

Conexões Transnordestina em Araripina

Já em Araripina, o Conexões Transnordestina ocorre dois dias depois, em 15 de agosto, no Centro Tecnológico do Araripe, também das 9h às 13h, com apoio do Governo do Estado. Aqui, a discussão terá como tema a instalação de portos secos ao longo da ferrovia. As inscrições para ambos os eventos podem ser feitas pelo Sympla e são gratuitas. Mas restam poucas vagas.

Conselhão

O advogado Lucas Monteiro de Souza, neto do saudoso advogado pernambucano José Piauhylino Monteiro, acaba de ser nomeado para o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República (Conselhão). Depois de passar 20 anos em São Paulo, tornando-se referência no setor do agronegócio, Lucas voltou ao Recife para liderar a expansão no Nordeste do CMT Advogados, do qual é sócio.

CasaRosa

A ONG CasaRosa realiza mais uma edição do seu tradicional Bazar Solidário. Interessados poderão participar da ação promovida até a sexta (8), no auditório da loja Ferreira Costa, na Tamarineira. As doações da sociedade civil são oportunidade para quem deseja adquirir peças novas e seminovas, como roupas femininas, masculinas, infantis, perfumes, acessórios pessoais e outros, e ainda contribuir com a economia circular.

