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Mercado de Saúde Grupo Nabuco aposta em cartão popular para reduzir barreiras à saúde Com planos a partir de R$ 19,90, o Totalzin, do Grupo Nabuco, oferece telemedicina, descontos em exames e check-ups para até quatro pessoas

Uma empresa nordestina está tentando abrir caminho em um dos maiores gargalos sociais do país: o acesso à saúde. Em um cenário no qual milhões de brasileiros não conseguem pagar um plano privado e dependem de um sistema público sobrecarregado, o Grupo Nabuco, com sede em Alagoas e atuação regional, lançou uma solução voltada principalmente para famílias das classes C, D e E.

Criado em 2025, o cartão Totalzin oferece planos a partir de R$ 19,90 e R$ 65,00 para até quatro pessoas, que não precisam ser da mesma família. A proposta é funcionar como uma alternativa de baixo custo para quem busca atendimento mais rápido, descontos em exames e acesso a serviços básicos de saúde, sem o peso financeiro de um plano tradicional.

O pacote básico, chamado +Saúde, inclui descontos em check-ups anuais, exames laboratoriais e acesso a uma rede com mais de 300 parceiros, entre farmácias, academias, cinemas e outros serviços. Já o +Saúde Black oferece consultas online 24 horas, de forma ilimitada, além de check-ups anuais gratuitos.

Atualmente, o Totalzin já atende mais de 2 mil vidas e conta com aproximadamente 330 médicos credenciados em todo o Brasil. Para o CEO do Grupo Nabuco, Davi Acioli, o produto nasceu da percepção de que uma parcela expressiva da população segue à margem da saúde suplementar.

“O Nordeste tem uma população sem assistência médica adequada e que precisa pagar por exames avulsos. Nós enxergamos essas pessoas com respeito e responsabilidade, e trabalhamos para oferecer opções que tragam rapidez, rastreabilidade e qualidade laboratorial, sem tornar o acesso inviável financeiramente”, afirma.

A iniciativa dialoga diretamente com a realidade regional. Com mais de 30 anos de atuação no Nordeste, o Laboratório Nabuco, empresa âncora do Grupo Nabuco, destaca que apenas 13% da população nordestina possui plano de saúde privado. Diante desse cenário, o grupo passou a ampliar sua atuação para além das análises clínicas, investindo em serviços capazes de democratizar o acesso à saúde.

A inovação também aparece na operação laboratorial. Todo o processo, da coleta à liberação dos resultados, é rastreado digitalmente, garantindo mais segurança, confiabilidade e agilidade. Hoje, a rede realiza cerca de 180 mil exames por mês, com uso de tecnologia para acompanhar todas as etapas do atendimento.

Atuação do Grupo Nabuco

O Grupo Nabuco conta atualmente com 28 laboratórios no Nordeste e atua também com atendimento domiciliar, comércio eletrônico de exames e check-ups. Presente em Pernambuco, Alagoas e Paraíba, a empresa investiu mais de R$ 17 milhões nos últimos cinco anos e gera cerca de 350 empregos diretos e indiretos.

Com o Totalzin, o grupo busca ocupar um espaço em expansão no mercado brasileiro: o das soluções de saúde acessíveis. A aposta é atender uma população que deseja atendimento rápido e de qualidade, mas que ainda está distante dos planos privados tradicionais.

Nabuco

Laboratório Nabuco/Foto: divulgação

O Grupo Nabuco foi fundado em 1993, em Maceió (Alagoas), pelo casal de médicos Sofia Acioli (patologista) e Daniel Acioli (cirurgião geral). A empresa atua em medicina diagnóstica e análises clínicas. Hoje, a rede é administrada pela segunda geração da família, com Davi Acioli atuando como CEO e Presidente do Conselho, e seu irmão Moacyr Acioli, diretor Comercial e Institucional. O grupo possui dezenas de unidades espalhadas por estados como Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

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