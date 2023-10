Haddad e Campos Neto recebem prêmio de publicação internacional

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, receberam nesta sexta-feira (13) prêmios da revista Latin Finance, publicação especializada em economia na América Latina e no Caribe. Os dois foram considerados os melhores nas respectivas funções na região.

A premiação foi entregue em Marrakech, no Marrocos, onde Haddad e Campos Neto participam até este sábado (14) da reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. O encontro reúne ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais de 189 países e, tem como destaque, a reforma no financiamento de instituições multilaterais e a presidência do Brasil no G20, grupo das 20 maiores economias do planeta.

O Banco Central e Fernando Haddad postaram fotos da premiação nos perfis oficiais nas redes sociais. “Muito bom ver mais um reconhecimento internacional do trabalho do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Parceria bem-sucedida em benefício do Brasil. Parabéns, ministro Fernando Haddad”, diz Campos na postagem, com uma foto em que aparece segurando o prêmio ao lado do ministro da Fazenda.

Agradecimento

Em seu perfil oficial, Haddad também agradeceu ao reconhecimento. “O prêmio concedido pela LatinFinance reflete o esforço conjunto e articulado para o crescimento econômico sustentável no Brasil. Agradeço a toda a equipe técnica do Ministério da Fazenda, ao Presidente Lula e a todos os atores que deixam de lado nossas poucas diferenças e enxergam nossas muitas concordâncias como nação e como atores globais”, escreveu o ministro.

Na sexta-feira, Haddad teve reuniões bilaterais com a secretária-geral adjunta das Nações Unidas, Amina J. Mohammed; com o diretor-executivo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Achim Steiner; e com o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Haddad também se encontrou com os ministros de Finanças da Indonésia, do Reino Unido e de Portugal.

Haddad e Campos Neto participaram da sessão de ministros de Finanças e presidentes dos Bancos Centrais do G20. No sábado (14), os dois encerrarão os compromissos no Marrocos na plenária do Comitê Monetário e Financeiro Internacional, órgão consultivo do Quadro de Governantes do FMI.

