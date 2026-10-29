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Coluna Movimento Econômico Home care diante de duas reformas: quem vai pagar a conta? A implantação da escala de trabalho 5x2 e a reforma tributária colocarão à prova a capacidade financeira e operacional das empresas de home care

O setor de assistência domiciliar, conhecido como home care, enfrenta um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória. A implantação da escala de trabalho 5x2 e a reforma tributária colocarão à prova a capacidade financeira e operacional das empresas, que já convivem com custos crescentes, dificuldade de contratação de profissionais e pressão das operadoras de planos de saúde sobre os valores dos serviços.



Esses desafios estiveram no centro do Encontro de Líderes de Home Care, realizado nesta quarta-feira (28), no Recife, por iniciativa do Enconsad, presidido pela empresária Cláudia Pedrosa, em articulação com a Associação Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar (ANEAD), presidida por Paula Meira, também CEO da Interne Soluções em Saúde. O debate reuniu empresários, especialistas e representantes de entidades nacionais para discutir a sustentabilidade econômica do setor.

Na abertura, a empresária Patrícia Calomba trouxe uma questão que ajuda a compreender a importância dessa atividade: o home care não deve ser tratado como uma comodidade, mas como uma estratégia de desospitalização segura. Ao permitir que pacientes continuem o tratamento em casa, o serviço libera leitos hospitalares, reduz custos de internação e amplia a capacidade de atendimento do sistema de saúde. O problema é que essa importância ainda não se traduz, necessariamente, em remuneração adequada para os prestadores.

A pressão sobre os custos tende a aumentar com a nova jornada de trabalho. A Emenda Constitucional nº 141, promulgada em 16 de outubro, estabelece dois dias de descanso semanal remunerado e a redução gradual da jornada de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial. Para uma atividade que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, a mudança exige uma reorganização das equipes e pode ampliar a necessidade de contratações.

O presidente da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), Breno Monteiro, chamou a atenção para as particularidades da assistência à saúde, especialmente a necessidade de preservar a escala 12x36. Segundo ele, o setor precisa de tratamento diferenciado na regulamentação da nova jornada, já que hospitais e empresas de home care não podem simplesmente interromper suas atividades. Também alertou para os efeitos financeiros das mudanças sobre o descanso semanal remunerado e outros componentes da folha de pagamento.

O advogado trabalhista Sérgio Aquino aprofundou essa preocupação. Ele destacou que o impacto não se limita à quantidade de horas trabalhadas. A nova configuração poderá repercutir sobre horas extras, adicionais noturnos, descansos remunerados e passivos trabalhistas. Sua principal advertência foi para a necessidade de segurança jurídica, especialmente na manutenção da escala 12x36 e na negociação de acordos e convenções coletivas.

Na área tributária, o desafio é de outra natureza, mas igualmente relevante. A reforma assegurou redução de 60% nas alíquotas do IBS e da CBS para os serviços de saúde previstos na legislação. Breno Monteiro lembrou que essa conquista resultou de uma intensa mobilização das entidades representativas, com centenas de reuniões no Congresso Nacional para evitar um aumento da carga tributária sobre o setor.

A redução de alíquotas, entretanto, não significa automaticamente uma diminuição dos impostos pagos pelas empresas. A nova sistemática de créditos exigirá uma revisão dos custos, da contratação de fornecedores e dos processos contábeis. Segundo Breno, simulações realizadas por consultorias apontam a possibilidade de redução de até 8% nas despesas, dependendo da capacidade de adaptação de cada empresa.

Paula Meira destacou que a ANEAD também trabalha para fortalecer a representação institucional do home care e buscar sua inclusão formal no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Segundo, Paula Meira, a atenção domiciliar reúne aproximadamente 131 mil trabalhadores no Brasil e registrou crescimento de 155% desde a pandemia. Trata-se de uma atividade intensiva em mão de obra, na qual a tecnologia pode melhorar a eficiência, mas não substitui a presença dos profissionais responsáveis pelo cuidado.

O encontro, mediado por Patricia Raposo, CEO do Movimento Econômico, deixou evidente que a adaptação não poderá ficar restrita aos departamentos jurídicos e contábeis. Será necessário revisar contratos, projetar despesas trabalhistas, simular a nova tributação e reavaliar os modelos de remuneração negociados com as operadoras. A questão central é como absorver esses custos sem comprometer a qualidade da assistência ou a sustentabilidade das empresas.

Herdeiros

Mariana Moura lançou mais um livro sobre sucessão familiar. Desta vez a obra se chama Herdeiros e investiga os conflitos emocionais que envolvem o processo de sucessão nas empresas familiares.

CasaCor

Maria Meira Lins assina a loja de óculos de Gustavo Eyewear na CasaCor, que acontece abre ao público nesta quinta-feira e segue até 13 de dezembro nos Galpões Casario Novo do Cais José Estelita.

Crédito para MPEs

As micro e pequenas empresas (MPEs) atendidas pelo Banco do Nordeste (BNB) têm à disposição R$ 1,88 bilhão para preparação para o período de vendas de final do ano.

Agonegócio

Os engenheiros agrônomos Geraldo Eugênio e Álvaro Eugênio lançam em dezembro o livro Desenvolvimento Econômico do Nordeste: o Setor Agropecuário como Vetor da Transformação Regional, que defende compreender políticas passadas para planejar os próximos 50 anos, evitando a perda de cadeias produtivas.



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