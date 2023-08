A- A+

Gestão Hospital de Câncer de Pernambuco traz sociedade civil para assessorar a gestão Ação do hospital tem relação direta com sua nova política de transparência

A sociedade civil vai passar a assessorar o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP). A ação se dará por meio de Comitês Consultivos que serão criados pela instituição dentro do seu programa de transparência. A ideia é que possam apoiar a superintendência no desenvolvimento do hospital.

Nesta segunda-feira (07) foi concluído o regimento interno para ingresso dos participantes. Ao todo serão criados cinco comitês: Orçamentário e Financeiro; de Centro Cirúrgico, de Quimioterapia e Radioterapia, de Produção e de Acesso.

O SATENPE (Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco), o SIMEPE (Sindicato dos Médicos de Pernambuco) o SEEPE (Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco), e a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco, grupo voluntário do HCP, receberam o material pelas mãos de Alexandre Campelo, Coordenador de Projetos da PPK Consultoria, que auxiliou o HCP neste processo.

Objetivo do hospital

Agora, as instituições vão indicar um membro efetivo e um membro suplente para compor os Comitês. “Nosso principal objetivo é a transparência, mostrar onde os recursos estão sendo empregados, as metas, produções e, por que não, as dificuldades. Com esses membros teremos um novo olhar para as discussões que envolvem as necessidades do HCP”, explica Sidney Neves, superintendente Geral do HCP.

“Ficamos felizes em receber esse convite. Sabemos que estamos do mesmo lado, trabalhando por um SUS de qualidade, mas estar de dentro e poder entender o processo por trás de toda atuação do HCP e, ainda, participar das discussões e planejamento, traz uma corresponsabilidade para todos”, destacou o presidente do Satenpe, Francis Herbert.

“É uma conquista para todo o corpo clínico e, principalmente, os pacientes oncológicos que precisam de um atendimento de qualidade. Ter profissionais inseridos nas construções internas trará maiores benefícios à população”, expressou Walber Steffano, presidente do Simepe.

Ludmila Outtes, presidente do Seepe, expressou sua alegria em fazer parte dos comitês. “Temos um compromisso com a nossa categoria, mas também temos objetivos iguais, de oferecer um ambiente de trabalho adequado e qualidade ao tratamento dos que procuram por atendimento. Estar de dentro nos coloca, mais ainda, em um papel de ajuda e resolutividade”, pontuou.

Maria da Paz Azevedo, presidente da Rede Feminina, atua há cerca de 20 anos na instituição e acredita que empregar esforços na transparência trará grandes conquistas. “Participar do comitê, ter acesso, auxiliar e difundir as informações trará maior credibilidade ao nosso trabalho, o que poderá atrair cada vez mais parceiros para contribuir com o HCP, onde todos trabalham em prol da vida”, espera Da Paz.

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) é uma instituição privada e sem fins lucrativos que se dedica ao diagnóstico e tratamento integral de pacientes com câncer, por meio do Sistema único de Saúde – SUS. Como organização filantrópica, é mantidas com doações de pessoas físicas e de empresas, além de parcerias, convênios e políticas públicas pactuadas com os governos municipais, estaduais e federal. Esses recursos são responsáveis pela totalidade da receita, despesas e investimentos necessários para atender gratuitamente os pacientes.

