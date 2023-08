A- A+

Sustentabilidade HUB ODS já reúne mais de 90 empresas em Pernambuco Participar do HUB ODS não custa nada. A adesão é grátis. O que se cobra é compromisso com as metas.

As empresas que buscam adotar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU dispõem com um suporte importante em Pernambuco, o HUB ODS. A iniciativa, que começou com 30 empresas no ato da fundação, há menos de um ano, conta agora com 94 e a expectativa do coordenador HUB ODS Pernambuco, Thomas Kiss, é chegar a dezembro com mais de 100 instituições, públicas e privadas.

O Programa HUB ODS da Rede Brasil do Pacto Global objetiva acelerar o envolvimento do setor empresarial com os compromissos da sustentabilidade. No Nordeste, o Ceará - e mais recentemente a Bahia -, contam com seus hubs. E isso é um diferencial nestes estados para empresas locais e outras que desejam se instalar na região.

As iniciativas são conduzidas em parceria com uma organização âncora em cada estado e, no caso de Pernambuco, esse papel cabe ao Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI).

Participar do HUB ODS não custa nada. A adesão é grátis. O que se cobra é compromisso com as metas. “Convidamos as empresas para reconhecerem a urgência e a necessidade de promoverem ações sustentáveis concretas”, alerta Thomas Kiss.

O HUB ODS Pernambuco já realizou alguns eventos e finalizará 2023 apresentando as empresas que foram destaques no ano. Certamente isso se tornará uma diferencial para cada uma delas e um estímulo para às demais.

Cada hub tem trabalhado para identificar os ODS mais críticos por estado e isso, por aqui, tem sido feito com ajuda do setor público. Seu principal programa é o Ambição 2030, no qual empresas participantes assumem o compromisso de integrar os ODS à sua estratégia, contribuindo para assegurar os compromissos da Agenda 2030. Lançada em 2015, com adesão de 193 países, a agenda orienta as ações do desenvolvimento sustentável.

Há outros programas que focam em cada um dos 17 ODS, como Movimento Elas Lideram, que visa trazer mais mulheres para cargos de liderança (ODS 05) ou Salário Digno, um compromisso público das empresas em reduzir do gap salarial entre a base e alto cargo (ODS 08). A adesão ao hub pode ser feita pelo website www.unglobalcompact.org

NOTAS

Hospitais em crise

O setor de saúde realizará um grande encontro nacional nos próximos dias 24 e 25, no Recife, para tratar de temas que estão onerando os negócios hospitalares. O Congresso Fenaess, promovido pela Federação Nacional dos Estabelecimentos e Serviços de Saúde e pelo Sindicato dos Hospitais Particulares de Pernambuco (Sindhospe), debaterá temas como o piso da enfermagem e o aumento de carga tributária no setor.

“Estamos prevendo demissões”, disse o presidente do Sindhospe, o médico George Trigueiro. O impacto do piso da enfermagem sobre a folha salarial em São Paulo gira em 10%, mas aqui em Pernambuco chega a 165% e na Paraíba, 185%. “Temos que desonerar a folha”, defende Trigueiro.

O setor pede desconto de 50% sobre o IVA (Imposto sobre Valor Agregado), trazido pela reforma tributária, que vai girar entre 27,5% a 30% sobre o faturamento. “Ainda assim, a tributação ficaria acima do que pagamos hoje. Enquanto isso, as operadoras de planos de saúde nos dão 2% de reajuste e isso quando não pedem deságio", reclama o médico.

Mellam Face

Em Olinda, o Shopping Patteo inaugura esta semana nova operação, a Mellam Face, a primeira franquia especializada em melasma do Brasil. Fundada pela esteticista pernambucana Paulla Fontelles, a loja será a primeira de uma série.



Leia também no Movimento Econômico:

Camarada Camarão vai investir R$ 300 milhões em 60 novos restaurantes

Alceu lança vinho com campanha da agência portuguesa WCom

Com investimento robusto e nova agenda, Copergás conecta Pernambuco com gás natural

Veja também

Estaleiros no Brasil Estaleiros no Brasil: encomendas do PAC 3 garantem "nova" retomada?