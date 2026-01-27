IA, cibersegurança e tarifas redesenham os riscos globais para 2026

A- A+

A edição 2026 do Allianz Risk Barometer, estudo anual elaborado pela seguradora corporativa do Grupo Allianz, revela como a inteligência artificial, a segurança cibernética e as tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, estão redefinindo as preocupações de empresários e executivos em todo o mundo, inclusive no Brasil. Em síntese, o levantamento, que ouviu mais de 4 mil executivos em 120 países, indica que a economia entrou de forma definitiva na era digital.

Os incidentes cibernéticos seguem como o principal risco global para 2026, com uma margem maior do que nunca — 10% à frente do risco intimamente relacionado da inteligência artificial (IA). Este é o quinto ano consecutivo em que o risco cibernético ocupa a primeira posição do ranking. Há uma década, aparecia apenas em oitavo lugar. Trata-se do principal risco para empresas de todos os portes — grandes, médias e pequenas.

A inteligência artificial também avançou de forma expressiva como preocupação. O relatório mostra que, em mercados onde a digitalização avança rapidamente, o temor em relação aos efeitos colaterais da adoção acelerada da IA ganha centralidade nas estratégias corporativas. É o caso de Brasil, Austrália e Colômbia, onde, pela primeira vez, a IA aparece como o principal risco empresarial, superando ameaças tradicionais como incidentes cibernéticos e interrupções de negócios. Na China, Índia, Portugal e Reino Unido, a IA figura como a segunda maior preocupação.

No Brasil, a inteligência artificial já supera riscos tradicionais devido ao seu papel ambivalente como ferramenta estratégica que impulsiona eficiência e inovação, mas que também gera vulnerabilidades operacionais inesperadas. As empresas reconhecem seu potencial transformador, mas temem impactos negativos na ausência de controles adequados. A avaliação predominante é de que a IA avançou mais rápido do que a governança, um movimento recorrente quando se trata de novas tecnologias.

O Brasil também está entre os países onde cresceu a preocupação com legislação, regulamentação e fatores tarifários, ao lado de Canadá, Alemanha, França e Reino Unido, refletindo maior apreensão diante de um ambiente geopolítico e econômico mais volátil. No Canadá, esse é o principal risco apontado. No Brasil, ocupa a terceira posição, enquanto a segurança cibernética aparece em segundo lugar.

O fato de os incidentes cibernéticos permanecerem no topo do ranking global e de a inteligência artificial liderar o levantamento em países como o Brasil indica que a tecnologia deixou de ser apenas um fator de eficiência operacional e passou a influenciar diretamente a estratégia, a governança e a sustentabilidade dos negócios.

O estudo evidencia que, à medida que as empresas incorporam IA, automação, análise de dados e plataformas digitais aos seus processos, cresce também a exposição a novos tipos de risco. Essa mudança no perfil de risco reflete uma economia cada vez mais dependente de sistemas digitais, conectividade e infraestrutura tecnológica crítica — um movimento que deve ser observado não apenas por empresários, mas também por governos.

Os riscos tradicionais não desapareceram, mas foram superados por ameaças intangíveis, sistêmicas e globais, como falhas digitais, decisões automatizadas e choques regulatórios. Esse novo cenário exige abordagens mais sofisticadas de gestão e planejamento.

O avanço da digitalização está, assim, redefinindo o próprio conceito de risco empresarial, reforçando que a economia digital deixou de ser um vetor paralelo e passou a constituir o eixo central sobre o qual se estruturam cadeias produtivas, modelos de negócio e decisões corporativas.

