A- A+

Coluna Movimento Econômico Impostos em alta e privilégios em pauta O governo tenta contornar a crise fiscal, mas parece encurralado, sem forças para avançar com outros temas importantes no Congresso

A medida provisória (MP) que pretende compensar a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) terá sua tramitação acelerada na próxima segunda-feira por inciativa do Colégio de Líderes. Pouca gente duvida que será rejeitada, pois reflete exatamente o que a sociedade recusa: mais tributação num país já exaurido pela carga fiscal. A resistência, liderada por parlamentares da oposição, força o Executivo a buscar outra estratégia para resolver seus problemas financeiros.

No entanto, a reação ao aumento do IOF revela uma contradição incômoda no comportamento dos próprios deputados. Enquanto condenam a ausência de cortes de gastos e se colocam como defensores da responsabilidade fiscal, muitos articulam, nos bastidores, a ampliação dos próprios privilégios. Está na pauta da Câmara um projeto de lei da Mesa Diretora que permite o acúmulo de aposentadoria com salário de parlamentar, além da criação de uma gratificação natalina exclusiva para membros do plano de seguridade social dos congressistas.

Caso o projeto seja aprovado, permitirá que deputados e senadores – participantes do Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC) – acumulem a aposentadoria, que é proporcional com o tempo de contribuição, com o salário de R$ 46.366,19, pago atualmente.

E não é só isso. Os mesmos deputados que exigem austeridade do governo, não aceitam discutir a redução das emendas parlamentares – que são, na prática, instrumentos fundamentais de suas estratégias eleitorais para 2026. Estamos falando de algo em torno de R$ 50 bilhões à disposição dos ilustres congressistas. O recado é claro: ajuste fiscal, sim, mas desde que não toque nos interesses da própria classe política.

O governo, com minoria na casa, tenta contornar a crise fiscal, mas parece encurralado, sem forças para avançar com outros temas importantes, a exemplo dos supersalários. Caso o decreto do IOF seja suspenso, exigirá contingenciamentos ainda mais rigorosos para manter as metas do arcabouço fiscal.

A hipocrisia escancarada entre o discurso público dos parlamentares e suas práticas legislativas cobra um preço: o descrédito da população. Num cenário em que faltam recursos e sobram privilégios, a crise confiança tende a se agravar. Mas, por hora, só recai sobre o Palácio do Planalto, como mostram as últimas pesquisas sobre aprovação do governo Lula.

Minerais estratégicos

O Nordeste lidera em volume de investimentos nos projetos selecionados pela chamada pública do BNDES e Finep para transformação de minerais estratégicos. Dos 56 planos de negócio escolhidos, a região concentra R$ 18,5 bilhões — 41% do total.

Bitcoin no litoral

A Enegix Global, gigante cazaque de data centers para mineração de bitcoin, pode investir até US$ 120 milhões em Parnaíba (PI). A empresa assinou memorando de entendimento com autoridades locais e estuda alcançar 100 MW de capacidade em até seis anos. A operação deve seguir o modelo off-grid, com energia de baixo impacto ambiental, alinhando-se à estratégia nacional de incentivo à geração verde.

Voo desastroso da Azul

O desastroso voo inaugural da Azul entre Recife e Madrid, que precisou retornar ao aeroporto por problemas técnicos duas vezes na última semana, expôs os riscos da pressa em meio à delicada situação de Recuperação Judicial da empresa nos Estados Unidos. Pressa, neste contexto, é inimiga da perfeição — e pode custar caro para quem já enfrenta desafios para se reerguer.

Rota do Mar

O Grupo Rota do Mar lançou coleções inspiradas nas festas juninas e no Dia dos Namorados, valorizando símbolos afetivos da cultura nordestina. As ilustrações são assinadas pelo designer cearense Isaac Monteiro.

Crosby

A marca potiguar de moda masculina Crosby inaugurou uma nova unidade no Shopping Recife, dando prosseguimento a estratégia de expansão em Pernambuco. Esta é a segunda loja da marca no estado, entre as 120 espalhadas pelo Brasil.

Veja também no Movimento Econômico:

Oposição quer derrubar novo decreto sobre IOF; governo busca entendimento

Projeto pode permitir que parlamentar acumule aposentadoria e salário

Veja também