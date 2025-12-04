A- A+

Coluna Movimento Econômico Indústria em Igarassu poderá suprir Suape com CO biogênico para e-metanol Gás Verde vai inaugurar unidade em Igarassu em 2026 para produzir biometano e poderá aproveitar o resíduo do CO2

A Gás Verde anunciou a construção de sua primeira planta de biometano no Nordeste, localizada em Igarassu (PE), com previsão de início das operações no segundo semestre de 2026. A unidade também poderá fornecer um insumo estratégico para os negócios voltados à produção de energia verde em Suape: o CO biogênico – subproduto gerado durante o processo de purificação do biogás.

As plantas da European Energy e da GoVerde, que produzirão e-metanol, precisarão de aproximadamente 800 toneladas diárias de CO biogênico, segundo levantamento da própria Gás Verde, que já negocia o fornecimento com as empresas instaladas em Suape. Estimativas de especialistas apontam que a oferta atual desse insumo em Pernambuco gira em torno de 40 mil toneladas ao ano. A planta de Igarassu terá potencial para produzir entre 40 e 50 toneladas diárias. Na unidade de Seropedica, no Rio de Janeiro, a empresa tem potencial para produzir 100 mil toneladas dia.

A demanda por CO biogênico é crescente, especialmente entre empresas dos setores químico e energético. Hoje, o Brasil inteiro produz cerca de 1.100 toneladas diárias, o que evidencia o papel estratégico que a planta pernambucana poderá desempenhar.

A unidade de biometano da Gás Verde em Igarassu receberá um investimento de R$ 90,2 milhões, sendo R$ 72,2 milhões financiados pelo Fundo do Clima, via BNDES. A capacidade de produção será de 45.600 m³/dia, e mais de 60% desse volume já foi comercializado com duas indústrias locais, o que reforça o interesse do mercado por esse biocombustível. A planta atenderá polos industriais num raio de até 150 quilômetros. A Gás Verde optou por não injetar o biometano em gasodutos. Em vez disso, comprimirá o gás para transporte em carretas movidas a biometano, garantindo emissões zero na distribuição.

A unidade de Igarassu será instalada em um aterro sanitário que pertencia à empresa portuguesa Enki, adquirida pela Gás Verde há cerca de três anos. A Enki operava oito usinas térmicas movidas a biogás em diferentes estados do país. Todas estão em processo de conversão para plantas de biometano. A de Igarassu será a primeira a passar por essa transformação e também a primeira unidade da Gás Verde com essa finalidade no Nordeste.

O aterro sanitário recebe entre 1.700 e 1.800 toneladas de resíduos por dia, oriundos de cerca de 30 municípios pernambucanos, volume suficiente para garantir a oferta contínua de biogás e viabilizar a produção.

O investimento em Igarassu faz parte da estratégia nacional da empresa para ampliar a produção e a distribuição de biocombustíveis de baixo carbono, em um cenário impulsionado pela Lei do Combustível do Futuro, aprovada em 2024 e com início da vigência em 2026. A legislação estabelece metas obrigatórias para o uso de biometano no setor de gás natural, o que amplia a previsibilidade e segurança regulatória para investidores.

A lei deve acelerar o avanço do setor. A norma estabelece metas progressivas de incorporação de biocombustíveis na matriz energética nacional. Produtores e importadores de gás natural fóssil terão de incorporar até 10% de biometano em suas operações até 2035.

Além do projeto em Pernambuco, a Gás Verde já opera unidades de biometano no Rio de Janeiro e em São Paulo, e projeta a implantação de novas plantas em outras regiões do país.

