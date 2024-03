A- A+

Coluna Movimento Econômico Inovações no Pix vão zerar jogo no mercado de pagamentos O Pix já vem substituindo de forma acelerada o boleto e o débito

O Z.ro Bank, plataforma de transferências bancárias fundada em Pernambuco em 2019, aguarda a regulamentação do mercado das bets, empresas que promovem apostas online, para dar um novo salto no faturamento. Da mesma forma, espera que as novas funcionalidades do Pix zerem o jogo no mercado de pagamentos.

Zerar esse jogo significa dizer que as empresas que atuam com meios de pagamentos digitais passam a competir com a mesma força num ambiente dominado por adquirentes (maquininhas) e operadoras de cartões de crédito.

O Pix já vem substituindo de forma acelerada o boleto e o débito. Nesta semana, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou que em 2023 os brasileiros realizaram quase 42 bilhões de transações por Pix, o que representa um crescimento de 75%, em relação ao ano anterior. E em breve estarão disponíveis o Pix parcelado, o automático e o offline.

Já o PL 3.626/2023 que regulamenta as bets - e aguada sanção presidencial - , impõe que, para atuar no mercado de apostas, as empresas obtenham autorização do Ministério da Fazenda. Após cumprido todos os requisitos legais e regulamentares a empresa terá que pagar o valor fixo de R$ 30 milhões pela autorização.

Neste cenário, Edísio Pereira Neto, fundador do Z.ro Bank, espera um grande volume de transações com o Pix a partir da regulamentação. O que vai acontecer, segundo ele, é que das quase três mil bets no Brasil, poucas terão condições de comprar uma licença tão cara. “O mercado vai encolher, mas teremos um volume muito maior de transações entre as empresas que estiverem no jogo”, estima Edísio. Dessas três mil empresas, apenas 134 se inscreveram para tirar a licença.

O banco digital de Edísio Neto atende não apenas as bets, mas a clientes com alta volumetria, mas foi justamente com o advento das bets que o empresário viu o faturamento do seu negócio crescer 1.200% em 2023. E outro salto estar por vir.

Pernambucana TOP 1 no Brasil

A advogada-sócia de Hissa & Galamba Advogados, Carmina Hissa, foi eleita a TOP 1 na premiação TOP20 Women to Follow. A iniciativa do Grupo Daryus é uma resposta à necessidade de iluminar as contribuições femininas num domínio historicamente masculino: a tecnologia.

Quem é Carmina Hissa

Professora de Direito, especialista em Direito Cibernético e Proteção de Dados, Carmina Hissa foi uma das primeiras mulheres a atuar nesse segmento do Direito no Brasil. Aos 64 anos, ela é diretora jurídica de várias organizações, incluindo a Associação Brasileira de Segurança Cibernética e conta com certificação ISO 27701 pela sua expertise em LGPD. A premiação reconhece o talento da mulher, mas também da idosa e é um exemplo contra o etarismo nas carreiras.

Imposto de renda e câncer

A Declaração do Imposto de Renda (IR) 2024 é uma oportunidade para o contribuinte fazer uma ação social, sem pagar nada mais por isso. Basta que escolha projetos locais que precisam de doações. Normalmente, a totalidade do imposto devido de cada cidadão vai para a União. Quem declara IRPF no modelo Completo, no entanto, pode escolher o destino de 6% daquela soma, direcionando até 3% para cada Fundo, como o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife, onde o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) tem projetos aprovados. O HCP é responsável pelo tratamento de 50% da população em tratamento contra o câncer em Pernambuco através do SUS, mais da metade são idosos.

