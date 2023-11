Inteligência Artificial (IA) e ESG são tendências de negócios para 2024

A- A+

A Inteligência ArtificiaI (IA) e a Agenda ESG vão liderar as tendências nos negócios em 2024 de acordo com a pesquisa “Panorama 2024” da Amcham Brasil, realizada em parceria com a Humanizadas. O estudo aponta dez grandes tendências que os negócios vão seguir no próximo ano, sendo que sete delas estão relacionadas com a transformação digital e três vinculadas à agenda verde.

A pesquisa questionou 694 executivos brasileiros sobre as tendências que mais vão impactar os negócios em 2024. Deste total, 60% apontaram a IA e 51% deles indicaram a Agenda ESG, que significa implantar iniciativas que tragam melhorias ao meio ambiente, no aspecto social e na governança das empresas.

Por ordem de relevância, as 10 principais tendências que mais vão demandar a atenção das empresas em 2024 são: IA (1º), ESG (2º), Produtos e Serviços digitais (3º), Big Data (4º), Trabalho Híbrido (5º), Energia Renovável (6º), Cibersegurança (7º), Internet das Coisas (8º), Computação em nuvem (9º) e Economia circular (10º).

A Superintendente da Amcham para a Região Nordeste, Alessandra Andrade, avaliou que “os empresários e executivos das organizações de Pernambuco e do Nordeste, de forma geral, estão bastante sintonizados com as tendências apontadas pela pesquisa como fundamentais na aceleração dos negócios para 2024”. Ela acrescentou também que “o nosso Comitê Estratégico de TI da Amcham Recife já há algum tempo discute a pauta de IA e vem construindo propostas em torno desse tema tão novo quanto instigante”.

Já com relação à ESG / Sustentabilidade, Alessandra comentou que o Nordeste conta com grandes e tradicionais grupos empresariais que estão atentos a esta temática, alinhados com as melhores práticas, em parceria também com organizações não-governamentais e com o Poder Público.

A pesquisa da Amcham revela que 68% das empresas já utilizam alguma forma de inteligência artificial em seus negócios, e que o uso da IA não se limita a uma única função; sua aplicação é diversificada e tem o potencial de se tornar a base de novos modelos de negócio e desenvolvimento de produtos, com destaque para: automação de processos repetitivos (38%); melhoria de eficiência operacional (28%);

análises de dados e insights preditivos (28%); suporte ao cliente (22%); apoio à tomada de decisão (20%) e marketing e vendas (20%). Os números dentro dos parenteses indicam os percentuais de entrevistados.

Agenda ESG

A Agenda ESG mantém o mesmo 2º lugar de destaque de 2023. Segundo a pesquisa, é a segunda grande força que moldará o futuro dos negócios no próximo ano. “O Panorama 2024 da Amcham mostra o empresariado brasileiro consciente sobre o valor estratégico da tecnologia e da agenda ESG. Ao mesmo tempo em que as empresas buscam incorporar os benefícios de inovações tecnológicas como a inteligência artificial e Big Data, elas têm evoluído em suas responsabilidades com o meio ambiente e com a sociedade. Esses fatores serão decisivos para o êxito, a relevância e a própria existência dos negócios”, resumiu o CEO da Amcham, Abrão Neto.

O “Panorama 2024” pesquisou a vontade das empresas em inovar, classificando as empresas brasileiras num “estágio intermediário” em uma escala que varia de 0% a 100%. Foram avaliados seis aspectos que compõem a inovação. Um dos critérios que se destacou foi a transformação digital citada por 75% dos entrevistados que já fazem investimentos neste sentido.

Perspectivas otimistas para 2024

As perspectivas para o próximo ano são otimistas segundo os entrevistados do Panorama 2024, com 56% dos empresários esperando um crescimento acima de 10%. Para os participantes da pesquisa, o crescimento estará condicionado a confirmação de aspectos como: estabilidade política (42%), avanço tecnológico (41%), redução de incertezas globais (40%), aumento de investimento em infraestrutura (38%) e aumento da renda dos consumidores (34%).

Para dentro dos muros das empresas, os principais aspectos são fazer a fidelização de clientes (53%) e formar equipes de alta performance (50%).

Os 694 participantes da pesquisa representam empresas que, somadas, empregam mais de 974 mil pessoas e têm um faturamento anual de aproximadamente R$ 755 bilhões. Deste total, 53% estão à frente de cargos de liderança, como CEOs, vice-presidentes, sócios, conselheiros e diretores. A pesquisa Panorama 2024 foi aplicada entre 30 de agosto e 18 de setembro últimos.

