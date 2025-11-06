A- A+

Coluna Movimento Econômico Investimentos bilionários em data centers criam corredor digital no NE Investimentos bilionários em data center transformam o Ceará em polo latino-americano de armazenamento de dados

Nos últimos dias, três grandes investimentos no setor de data centers colocaram o Ceará no centro da nova economia global. Juntos, os anúncios somam bilhões de reais e representam muito mais do que construções físicas: apontam para a formação de um corredor digital no Nordeste, que conecta dados, energia renovável e exportação de serviços digitais.

O maior dos empreendimentos, anunciado há poucos dias, é o da Omnia, plataforma de data centers ligada ao Fundo Pátria Infraestrutura, em parceria com a Casa dos Ventos. Com investimento inicial de até R$ 10 bilhões, o projeto será instalado no Complexo do Pecém, na Zona de Processamento de Exportação do Ceará. Segundo estimativas de mercado, o valor total pode ultrapassar R$ 50 bilhões, tornando este o maior data center da América Latina voltado exclusivamente à prestação de serviços digitais para o exterior.

E esse ponto é chave: não se trata apenas de armazenar dados, mas de exportar capacidade digital — computação em nuvem, inteligência artificial, processamento de alto desempenho. O Brasil, que historicamente exporta bens primários, começa a ocupar espaço em uma cadeia global de valor digital, e o Ceará é a porta de entrada.

Outros dois projetos reforçam esse movimento. A Scala Data Centers está investindo mais R$ 1,2 bilhão na expansão de sua unidade em Fortaleza, e a Tecto Data Centers inaugurou seu terceiro data center no estado, conectado a 18 cabos submarinos internacionais. Todos esses projetos têm uma coisa em comum: uso de energia limpa, conexão global e localização estratégica.

E aí entra o conceito central: o corredor digital. O que estamos vendo no Nordeste é a formação de um eixo que integra infraestrutura digital de ponta, geração de energia renovável e incentivos fiscais — algo raro no mundo. O Ceará é o epicentro, mas esse corredor já se estende ao Piauí, que fornecerá parte da energia eólica para os novos centros, e pode alcançar outros estados da região, como Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Esse corredor digital representa uma nova fronteira de desenvolvimento regional, com potencial para atrair investimentos, gerar empregos qualificados e transformar a matriz econômica do Nordeste.

O Brasil já ocupa a 12ª posição no ranking global de data centers, e o que está em jogo agora é quem se posiciona para liderar esse mercado no país.

30 anos

A Usina de Obras completa 30 anos consolidada como uma das principais executoras do Minha Casa, Minha Vida em Pernambuco. A construtora soma 3.700 unidades habitacionais, sendo 2.500 entregues e 1.200 em execução.

Valor agregado no ponto de venda

A Masterboi lança o novo Pão de Alho, reforçando sua presença no varejo e ampliando o portfólio de alimentos industrializados. A marca busca se consolidar como referência em soluções completas de alimentação.

Vivo

A Vivo e a re.green firmaram parceria inédita para restaurar áreas degradadas na Amazônia Oriental. O projeto Floresta Futuro Vivo vai recuperar 800 hectares com 900 mil árvores nativas e proteger espécies ameaçadas.

Ponti

Com crescimento de 420% entre 2022 e 2025, a Ponti Digital estreia como patrocinadora do RD Summit 2025. A agência pernambucana lança ferramentas de IA e reforça sua liderança nacional em marketing e vendas B2B.

Leia mais no Movimento Econômico:

Aeroporto pode fazer de Maragogi uma nova Trancoso (BA) no turismo, diz ministro

Veja também