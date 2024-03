A- A+

Coluna Movimento Econômico Investimentos bilionários fortalecem economia do Nordeste Os investimentos contribuem para equilibrar a industrialização entre regiões brasileiras

Várias notícias relevantes ao longo desta semana sinalizam um cenário promissor para a economia regional. Ontem, a Stellantis anunciou o maior investimento já feito por uma montadora no Brasil e na América Latina: R$ 30 bilhões de reais. Parte destes recursos irá para a fábrica de Betim (MG) e outra parte virá para o polo de Goiana, em Pernambuco. Os detalhes desse aporte conheceremos em breve. Mas já se sabe que, entre outras coisas, a Stellantis investe para desenvolver tecnologia própria de eletrificação/hibridização, batizada de Byo-hybrid, além de 40 novos produtos.

A cada cinco anos, a montadora franco-ítalo-americana anuncia um novo ciclo de investimentos e este surpreendeu pelo volume.

Um dia antes, na terça-feira, foi a vez da BYD, maior fabricante de carros elétricos do mundo, anunciar o início da construção de sua unidade em Camaçari, na Bahia, com investimentos de R$ 3 bilhões.

A chegada de mais uma montadora no Nordeste provoca um impacto fantástico sobre a economia regional. Assim como a Stellantis faz em Pernambuco, a BYD perseguirá uma meta de nacionalização de componentes para seus veículos. Isso significa que ambas montadoras estarão atuando nos próximos anos para atrair mais empresas para seus parques fabris.

A BYD vai gerar 10 mil empregos. A Stellantis já gera quase 15 mil postos de trabalho em seu complexo pernambucano. E o cenário é de expansão. Além de abrir mais vagas, elas contribuem com mais investimentos, impostos e dinheiro circulando na economia local. Um efeito em cascata que traz benefícios para diversos setore econômicos.

Mas, sobretudo, esses investimentos contribuem para equilibrar a industrialização entre regiões brasileiras e mostra o potencial que tem o Nordeste. Para montadoras que apostam nos carros híbridos a etanol, como é o caso da Stellantis, a região tem muito a oferecer. E muito a ganhar também.

Suape

Boas notícias também chegaram de Suape, onde a Dislub Equador vai dar início à operação de abastecimento de navios com óleo bunker, um mercado antes dominado – e mal servido – pela Petrobras. A operação fortalece Suape como porto concentrador de cargas.

Intermodal South America

A administração de Suape participou da 28ª Intermodal South America, importante evento de logística. Lá, além de assinar contrato com a Dislub, o presidente de Suape, Marcio Guiot, comunicou a disponibilidade de três lotes destinados à construção de novos berços e instalação de novos terminais de granéis líquidos.

Infra S. A.

Márcio Guiot também assinou contrato com a Infra S.A. - empresa pública federal com foco na prestação de serviços de planejamento de longo prazo - para desenvolver estudos para a expansão do porto nestes lotes.

Norcoast

Ainda na Intermodal, o CEO da Norcoast, Gustavo Paschoa, recebeu em seu estande a visita do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A Norcoast é o novo player no mercado de navegação de cabotagem, que há 20 anos não via uma nova empresa atuar.

Aftosa

Já m Alagoas, o governo de Paulo Dantas se mobiliza para elevar o status do estado no combate à febre aftosa, com o lançamento de um plano para conquistar a condição de zona livre de aftosa sem vacinação, algo que Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí também estão perseguindo.

