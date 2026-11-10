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Coluna Movimento Econômico Investimentos no NE avançam 8,9% e atraem novas instituições financeiras De olho nesse mercado, o ASA, instituição financeira fundada por Alberto Safra, inaugurou ontem (9) seu primeiro escritório no Recife

O volume de investimentos de pessoas físicas no Nordeste alcançou R$ 861,5 bilhões no primeiro semestre de 2026, com crescimento de 8,9% em relação ao semestre anterior, acima da média nacional de 6,4%, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

No segmento Private, voltado à gestão de grandes patrimônios, a expansão foi de 12%. De olho nesse mercado, o ASA, instituição financeira fundada por Alberto Safra, inaugurou ontem (9) seu primeiro escritório no Recife.

Com R$ 40 bilhões sob gestão, 40 escritórios distribuídos pelo Brasil e mais de mil profissionais, o ASA chega à capital pernambucana para ampliar sua atuação nos segmentos de investimentos, gestão patrimonial e soluções financeiras para empresas. A nova unidade funciona no JCPM Trade Center, no Pina, e integra a estratégia de expansão nacional da instituição, que recentemente também ampliou sua presença na região Sul.

Marcus Gusmão, head do ASA Investments, destaca o dinamismo empresarial do Nordeste e o crescimento da demanda por soluções financeiras mais sofisticadas. A proposta é combinar atendimento personalizado com uma plataforma de investimentos e serviços bancários. Fundado em 2019, o ASA também mantém operações nos Estados Unidos, no Panamá e nas Bahamas, com atuação no mercado internacional de gestão patrimonial.

Evento Sicredi e ME

A Sicredi Recife e o portal Movimento Econômico promovem, no próximo dia 16 de novembro, às 10h, no Novotel Recife Marina, um encontro sobre perspectivas econômicas e gestão inteligente de investimentos. A programação contará com uma palestra de Erlivaldo Bandeira de Oliveira, consultor de Negócios da Sicredi, especialista em investimentos, com certificação C-Pro I e mais de 16 anos de experiência no mercado financeiro. Após a palestra, será realizado um brunch para reunir profissionais e fortalecer conexões no ambiente de negócios. Interessados podem enviar e-mail para [email protected] Vagas são limitadas.

ME no REC’n’Play

Durante o REC’n’Play 2026, o Movimento Econômico terá um estúdio para gravação de podcasts no prédio do NERD, entre os dias 11 e 13 de novembro. O NERD é o espaço de negócios do Porto Digital e fica na Rua Dona Maria César, 70, no Bairro do Recife. Estaremos lá para entrevistar lideranças da velha e da nova economia.

Empregos no Patteo Olinda

As operações do Shopping Patteo Olinda estimam gerar aproximadamente 300 vagas temporárias para atender ao aumento da movimentação no período natalino, com predominância de contratações para o cargo de vendedor nas lojas do empreendimento. A expectativa é encerrar o Natal de 2026 com crescimento de 15% tanto no fluxo de visitantes quanto nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado.

Combate à desinformação

O jogo Meias#Verdades será uma das atrações da programação do REC’n’Play 2026. Desenvolvida por Karoline Fernandes, CEO da startup Literacia Edu, a iniciativa busca estimular o pensamento crítico e fortalecer o letramento digital por meio de uma atividade interativa. A experiência é gratuita e aberta ao público e acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro, das 10h às 13h, na Livraria Jaqueira.

Aponti

A Aponti, maior associação de empresas de tecnologia e inovação do Nordeste, lança nesta quarta-feira (11), às 18h, no rooftop do hub Aponti, durante o REC’n’Play 2026, uma plataforma para facilitar o acesso de suas mais de 500 empresas associadas a oportunidades de financiamento. O Radar Aponti reunirá editais, chamadas e linhas de apoio público e privado, selecionados conforme o perfil e as necessidades de cada negócio.

Futuro em foco

O Sebrae na Rua estará na Avenida Rio Branco com atividades voltadas ao público interessado em negócios e inovação. A programação inclui palestras e painéis, além de uma jornada de experiências imersivas em Futuros Possíveis, Futuros Especulativos e Futuros Desejáveis.

Somos UÔGE

A segunda edição do Somos UÔGE será realizada na próxima sexta-feira, dia 13 de novembro, no Mirante do Paço. A programação contará com debates, experiências culturais, uma feira com cerca de 40 microempreendedores e participações especiais de Luana Génot, André Carvalhal, Rita von Hunty e Vanessa Lins.

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