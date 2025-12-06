A- A+

Coluna Movimento Econômico Itamaracá retoma protagonismo com requalificação do Forte Orange A iniciaiva ocorre em sinergia com outras ações voltadas à reativação do turismo em Itamaracá, como o edital de concessão do Ecoparque Peixe-Boi

Após anos à margem do roteiro turístico principal do estado, a Ilha de Itamaracá começa a receber um pouco mais de atenção e quem sabe volta a ter destaque no mapa do turismo histórico e ambiental de Pernambuco. A realização da escuta pública sobre o projeto de requalificação do Forte Orange, marcada para o dia 17 de dezembro, representa um passo importante nesse processo. A iniciativa é liderada pelo Ministério do Turismo, com apoio da Prefeitura de Itamaracá, do Governo do Estado e do BNDES.

A audiência será realizada no cinema do Ecoparque Peixe-Boi, para ouvir a opinião da população local. As contribuições serão reunidas em relatório e enviadas ao Tribunal de Contas da União (TCU), que terá até 90 dias para análise. A previsão é de que o edital de concessão seja finalizado no segundo semestre de 2026, permitindo que a gestão do Forte seja concedida por até 30 anos.

A requalificação do Forte Orange ocorre em sinergia com outras ações voltadas à reativação do turismo na região, como o edital de concessão do próprio Ecoparque Peixe-Boi, a poucos metros do forte. O projeto prevê a retomada da visitação pública com foco em conservação e educação ambiental, com investimento estimado em US$ 11,3 milhões.

Também em 2025, o Governo de Pernambuco deu início à restauração da rodovia PE-001, no trecho que leva ao Forte Orange. As obras contemplam pavimentação, drenagem e sinalização ao longo de 4,9 km, melhorando o fluxo e a experiência dos visitantes.

Outro marco foi a sanção da Lei 19.071/2025, que classificou Itamaracá como Área Especial de Interesse Turístico (AEIT). Com isso, a ilha passa a ter prioridade na destinação de recursos para infraestrutura, linhas de crédito e incentivos fiscais direcionados ao setor turístico.

O conjunto de iniciativas sinaliza uma estratégia de longo prazo para reposicionar Itamaracá como destino estruturado e sustentável, resgatando o valor histórico, ambiental e econômico de um dos mais emblemáticos cartões-postais do estado.

Brennand em expansão

A Oficina Francisco Brennand amplia sua atuação comercial e, ainda em dezembro, inaugura um novo ponto de vendas no Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema. A iniciativa ocorre em parceria com a plataforma de curadoria e design Boobam. No Sudeste, a presença já inclui um espaço no Shopping Iguatemi, em São Paulo. Os recursos obtidos com as vendas são integralmente destinados à manutenção do acervo e às atividades do museu-ateliê.

Investimento da Cia. das Letras

A editora Companhia das Letras inaugura em abril seu novo centro de distribuição regional em Jaboatão dos Guararapes. A unidade deve contribuir para ampliar em 20% o faturamento da empresa na região em dois anos. Pernambuco e Ceará lideram as vendas do grupo no Nordeste.

Premiação ESG da FIEPE

No dia 11 de dezembro, o Sistema FIEPE realiza a cerimônia do IX Prêmio ESG, no auditório da Casa da Indústria, no Recife. O evento reconhece empresas com boas práticas ambientais, sociais e de governança. A solenidade é gratuita, das 18h às 21h, com inscrições já abertas.

Mercado de eventos em alta

A expectativa para o verão 2025 aquece o setor de eventos em Pernambuco. Produtores locais projetam alta na demanda por serviços técnicos e estruturas temporárias. Segundo a Apacepe, festas e festivais já movimentam a contratação antecipada de profissionais e fornecedores.

Rebranding

A Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) e os Sinapros estaduais anunciaram, em 4 de dezembro, Dia Mundial da Propaganda, o lançamento do Sistema Nacional das Agências de Propaganda. A iniciativa marca uma nova fase da entidade, que passa a atuar como um hub de soluções voltado à defesa dos interesses empresariais do setor. O movimento inclui rebranding e novo posicionamento institucional. Presidida há seis anos por Daniel Queiroz, a Fenapro ampliou a integração com os sindicatos estaduais e reforçou sua atuação nacional e regional.

