Negócios Joint venture entre Grupo EQM e o Movimento Econômico fortalece jornalismo regional O evento do Grupo EQM e Movimento Econômico contou com a presença das principais lideranças empresariais e políticas do estado

O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, e a CEO do portal de notícias Movimento Econômico (ME), Patrícia Raposo, realizaram, na noite da última quarta-feira (27) um evento para anunciar a joint venture entre o grupo e o ME. O encontrou reuniu lideranças empresariais de diversos setores e políticos que atuam nas esferas municipal, estadual e federal. Com a parceria, o Grupo EQM passa a ser investidor do portal.

“É uma ação de quem acredita no Nordeste. Também acredito muito em Patrícia, que é muito qualificada. O ME é um jornalismo econômico qualificado que compreende as atividades produtivas em diversos setores”, disse o empresário Eduardo de Queiroz Monteiro. Ele também argumentou que fortalecer o jornalismo regional é contribuir para o desenvolvimento da região.

Movimento Econômico passa a ser um portal

Com a parceria, o ME passa a ser um portal. “Eduardo entra como investidor para ajudar na nossa expansão pelo Nordeste. Isso nos traz mais robustez, mais capilaridade para cobrir a realidade econômica destes Estados. Já temos uma equipe em Maceió e vamos expandir em breve para demais estados”, afirmou a jornalista Patrícia Raposo, fundadora do ME. Uma das missões do ME é dar voz aos empreendedores da região, além de discutir problemas do presente e temas que dialogam com o futuro, como a infraestrutura, a transição energética, entre outros.

O evento contou com a exibição de um vídeo no qual a economista Tânia Bacelar fala da importância do Nordeste falar de temas mais atuais que fazem parte da região, como o que está acontecendo na economia dos Estados. “Quando os jornalistas de fora me procuram, é pra falar de bolsa família”, resumiu, lembrando que a região tem muito mais ao oferecer ao jornalismo.

Participação dos convidados

Também presente ao evento, o sócio diretor da Deloitte para o Nordeste, Edson Cedraz, fez uma exposição mostrando como está o comportamento da economia na região no último ano. “As lideranças empresariais precisam de informação numa época de desinformação”, disse. E acrescentou a a joint venture representa “a união de duas organizações superrespeitadas”.

Também subiram ao palco para falar o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, e o prefeito do Recife, João Campos (PSB). “É importante ter uma agenda de comunicação vinculada à atividade produtiva, porque dialoga com o futuro. Estamos vendo a união de duas trajetórias de respeito e confiabilidade. Isso vai ter uma dimensão importante para a nossa cidade”, resumiu João Campos.

“A região está vivendo um momento de oportunidades. O Nordeste tem que ser parte da solução do Brasil”, afirmou Danilo Cabral, acrescentando que a joint venture entre o Grupo EQM e o ME traz boas perspectivas para a região.

Representando a governadora Raquel Lyra (PSDB), o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, falou que o Estado “costuma andar de forma discreta” e está avançando em temas ligados à economia, como o trecho pernambucano da Ferrovia Transnordestina. “Revertemos uma medida cautelar que impedia o investimento na Transnordestina”, comentou, citando que Pernambuco só divulga futuros empreendimentos, quando estão num estágio mais avançado.

Prestígio

O evento contou com uma representatividade empresarial de diversos setores da economia, reunindo mais de 130 pessoas. O empresário Boris Berenstein disse encontrar no ME as notícias mais importantes do que está acontecendo no Nordeste e gosta de receber “o resumo” com as matérias do portal pelo WhatsApp.

O consultor de empresas Antonio Jorge acompanha o ME desde o seu início há cinco anos. “O site se tornou uma referência no ambiente de negócios. É o primeiro canal que abro pela manhã”, contou.

Entre as lideranças empresariais compareceram ao evento: Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar-PE, Ricardo Essinger (presidente da Fiepe), o empresários Ricardo Brennand (do Grupo Brennand), Gilberto Tavares de Melo (do Grupo Olho D’Água), Avelar Loureiro Filho (da ACLF), Manoel Ferreira (Agemar), Romero Maranhão, Halim Nagem (Grupo Nagem), Gustavo Dubeux (Moura Dubeux), Múcio Novaes (Excelsior Seguros), Sergio Moura (Grupo Moura), Queiroz Filho (da Ampla), André Farias (Experience Club), Roberto Abreu e Lima (Atitude Empresarial), entre outros.

Também estiveram presentes o senador Fernando Dueire, o deputado estadual France Hacker, o desembargador André Guimarães (do TJPE), a secretária municipal de Finanças, Maíra Fischer; a secretária estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Luíza Ferreira; Bruno Montanha (Caixa Econômica), João Humberto Martorelli (da Martorelli Advogados) e Túlio Vilaça (do Governo do Estado), o executivo André Campos, o advogado Thiago Norões, o economista Jorge Jatobá, Delmiro Gouveia (Porto do Recife) e o secretário executivo estadual de Desenvolvimento Econômico, Maurício Laranjeiras.

